„Das perfekte Dinner“: Drama bei Vox – Kandidat muss ins Krankenhaus

Drama beim „Perfekten Dinner“ in Aachen. Es sollte eigentlich ein schöner Abend im Aachener Stadtteil Haaren werden. Doch, dass es an diesem Abend noch ganz schön haarig werden würde, damit hatten wohl weder Gastgeber Philipp noch seine Dinner-Freunde gerechnet.

Dabei hatte alles so gut begonnen. Freudestrahlend hatte der 37-Jährige morgens das „Perfekte Dinner“-Team in seinem großzügigen Haus empfangen. Und der kaufmännische Angestellte in einem Handelsunternehmen hatte sich viel vorgenommen.

Allergie-Drama beim perfekten Dinner

So wollte der Aachener die Länder Japan und Frankreich in seinem Menü vereinen. Es gab „Poulet de Loué Label Rouge und Wildfang-Riesengarnelen“, Riz au lait japonais, also eine Art japanischen Milchreis mit Matcha und zur Vorspeise zweierlei Fjordlachs.

Wer hätte gedacht, dass Letzterer einen Krankenwagen-Einsatz auslösen würde? Denn Mittwochskandidat Lucca schien den Lachs gar nicht so gut vertragen zu haben. Der hatte schon beim Anblick des Lachses skeptisch auf seinen Teller geschaut. Nach den ersten Bissen ging es dem 27-Jährigen jedoch zunehmend schlechter.

„Philipp, ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber da ich kein großer Fischfan bin und damit, wie ich erwähnt hatte, ein bisschen Probleme habe, esse ich nicht ganz auf. Ich habe aber alles probiert und das schmeckt auch wirklich gut, nur vom Kopf kann ich es leider nicht ganz aufessen“, so der 27-Jährige.

Eine Warnung des eigenen Körpers, die leider etwas zu spät kam. „Nach der Vorspeise haben wir natürlich gemerkt, dem Lucca ging es immer weniger gut“, bemerkte Hannes schnell. Scheinbar hatte der Aachener auf einen Teil der Vorspeise allergisch reagiert. Ein Krankenwagen musste gerufen werden, Lucca wurde direkt in die Notaufnahme gebracht. Wenig später meldete sich Lucca dann via WhatsApp. Ihm gehe es wieder besser, solle aber noch im Krankenhaus bleiben. Am Freitag konnte er wieder am perfekten Dinner teilnehmen.