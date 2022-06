„Das perfekte Dinner“: Schock-Moment bei Gastgeberin Ilka – „Ernsthaft jetzt?“

Bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox kochen in dieser Woche fünf Menschen in der schönen Fahrradstadt Münster. Am Montagabend (13. Juni) macht die 48-jährige Ilka den Anfang.

Während sie in der Küche steht und das Essen zubereitet, schauen die „Das perfekte Dinner“-Kandidaten Domenik und Thomas bei ihr in der Küche vorbei. Als Ilka ihnen eine wichtige Frage stellt, kommt es plötzlich zu einem absoluten Schockmoment.

„Das perfekte Dinner“: Schock-Moment in der Küche!

Ilka gart das Fleisch für ihr Hauptgericht im Ofen. Um sicherzustellen, dass sie den perfekten Zeitpunkt erwischt, an dem das Fleisch aus dem Ofen kommt, steckt sie ein Thermometer in das Rinderfilet. Eine Temperatur zwischen 55 und 60 Grad wäre perfekt.

Das ist Carinas Menü bei „Das perfekte Dinner“:

Vorspeise: Sopa de mani

Hauptspeise: Steinpilzrisotto & Rinderfilet

Nachspeise: Ein bunter Teller Glück

Als die Kandidaten Domenik und Thomas ihr beim Kochen zusehen, fragt sie sie, welche Temperatur das Fleisch hat. Domenik antwortet: „70 Grad!“ Plötzlich steht Ilka der Schock ins Gesicht geschrieben: „Ernsthaft jetzt?“, fragt sie völlig überrascht.

Wer setzt sich beim „perfekten Dinner“ im schönen Münsterland durch. (Archivbild) Foto: RTL

Domenik wirft noch einmal einen Blick auf das Thermometer. Zum Glück zeigt es „nur“ 59 Grad an. Die 48-jährige Münsteranerin ist sichtlich erleichtert.

„Das perfekte Dinner“: Voller Erfolg für die erste Vox-Kandidatin der Woche

Aber besser hätte es sie auch nicht treffen können. Als die anderen vier Teilnehmer der Kochshow das Fleisch probieren, sind sie total begeistert – es ist schön zart und perfekt gegart.

Aber auch mit der Vorspeise und dem Dessert kann Ilka überzeugen. Für ihr Drei-Gänge-Menü erhält sie insgesamt 33 Punkte, legt die Messlatte also gleich am ersten Tag sehr hoch. Wird es einer der vier Kandidaten schaffen, Ilka zu übertreffen?

Die ganze Folge kannst du am Montagabend ab 19.00 Uhr auf Vox oder vorab in der RTL+ Mediathek sehen.

