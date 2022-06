„Das perfekte Dinner“: Kandidatin wird während den Vorbereitungen deutlich – „Ungeübt in der Küche“

Es ist Finaltag bei „Das perfekte Dinner“ in Ostfriesland. Eine spannende Woche geht zu Ende und findet den kulinarischen Abschluss heute bei Kandidatin Carina.

Bei „Das perfekte Dinner“ möchte Carina ihre drei Gäste Hiltrud, Wilhelmina und Michel mit ihrem Menü „Herzensangelegenheiten“ verzaubern. Dafür fängt sie auch sofort an mit den Vorbereitungen für das Dessert. Kurz darauf kommt auch ihr Ehemann Keno in die Küche und hilft ihr bei kleineren Schnibbelaufgaben. Doch auch bei den kleinsten Sachen wirkt er irgendwie verloren. Das merkt auch seine Frau.

„Das perfekte Dinner“: Carina wird ihrem Mann gegenüber deutlich

Die Ostfriesin hat einen strukturierten Plan und weiß genau welche Handgriffe sie in der Küche zu erledigen hat. Ganz anders da ihr Ehemann und ihr Helferchen Keno. Der sagt von sich selber, dass seine Stärken nicht unbedingt im Kochen liegen: „Wir haben offensichtlich in der Küche eine klare Rollenverteilung. Ich bin der, der sehr gerne isst, aber ich bin ein bisschen...ich würde sagen...naja, unbegabt ist vielleicht nicht hart genug“. Das sieht auch Kandidatin Carina so.

Das ist Carinas Menü bei „Das perfekte Dinner“:

Vorspeise: Zucchini / Aubergine / Fenchel / Garnele

Hauptspeise: Risotto / Kabeljau / Spargel / Tomate

Nachspeise: Birne / Crunch / Beere

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin: Dafür hat ihr Mann anderen Qualitäten

„Ungeübt. Du bist ungeübt in der Küche“, sagt Carina ihrem Mann. Das Team amüsiert sich über diese Ausdrucksweise. Prompt fügt die Kandidatin noch hinzu: „Das trifft es auch. Und er weiß, was dahinter steckt“. Küchenhelfer Keno setzt dann aber sofort zur Verteidigung an: „Dafür baue ich meiner Frau alles! Wenn sie irgendwas haben will, dann baue ich ihr das und dann ist das auch gut“.

„Das stimmt, das ist Keno“, muss jetzt auch die 36-Jährige zugeben.

Wer sich letztendlich den Titel holt, siehst du am 10. Juni ab 19 Uhr bei Vox oder jederzeit in der Mediathek bei RTL+.

