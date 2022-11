„Das perfekte Dinner“ in Münster: Menü sorgt bei Gästen für Bedenken – „Vielleicht will er uns alle vergiften“

Es ist Tag vier im schönen Münster. Die Woche bei „Das perfekte Dinner“ nähert sich also langsam aber sicher dem Ende zu. Heute (24. November) an der Reihe ist Daniel, der sich für seine Gäste sehr viel Mühe gibt. Denn der 44-Jährigen hat eine außergewöhnliche Überraschung für die anderen Kandidaten.

Die „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer, die heute von Daniel bekocht werden, sind sich im Vorfeld schon sicher: Er wird heute auf jeden Fall etwas Besonderes machen. Rainer, der an Tag drei dran war, denkt dabei an ein besonderes Fleisch. Doch was sie wirklich erwartet, sorgt bei den Gästen für gemischte Gefühle.

„Das perfekte Dinner“: Gastgeber will mit Regionalität punkten

Als die Gäste die Speisekarte bekommen, fällt ihnen direkt eine Sache auf: Sie ist relativ leer. Denn Daniel hat beim Erstellen seines Menüs viel Raum für Spekulationen gelassen. So heißt seine Vorspeise beispielsweise: „Teig trifft Wald und Feld“, was für die anderen Kandidaten alles mögliche sein könnte. Doch dann erinnert sich Katharina an etwas, was ihr der 44-Jährige im Vorfeld verraten hat.

V.l.: Daniel, Christiane, Alexander, Rainer und Katharina kocren um den Wochensieg in Münster. Foto: RTL / ITV-Studios

Auf den Teller kommen nämlich von Daniel höchstpersönlich handerlesene Steinpilze. Die hat er in einem Wald in der Nähe gesammelt. Die Gäste müssen sich aber keinesfalls sorgen, denn er sammelt bereits seit Kindertagen gerne und kann daher giftige von ungiftigen Exemplaren entscheiden. Trotzdem sie die anderen skeptisch.

„Das perfekte Dinner“: Alexander wittert bösen Plan

Als Alexander das liest, ahnt er Böses: „Vielleicht will er uns auch alle vergiften mit den Pilzen und so gewinnen.“ Schmunzelnd guckt er zu seinem Konkurrenten Rainer rüber der prompt loslacht. Das war natürlich nur ein Scherz!

Doch Katharina hat doch ihre Bedenken: „Ich hoffe schon, dass er da genau weiß, welche Pilze er gesammelt hat. Ich kenne mich damit nicht aus.“ Christian beruhigt sie dann aber schnell und erklärt: „Bei Steinpilzen kann man nicht viel falsch machen.“

Mehr News:

Ob Daniel die Gäste letztendlich mit seinem Menü überzeugen kann, siehst du um 19.00 Uhr bei Vox oder vorab oder als Wiederholung in der Mediathek bei RTL+.