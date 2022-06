„Das perfekte Dinner“-Kandidatin steht vor großem Problem – „Mensch, was ein Ärger“

Josi Melonie hat in der Vergangenheit schon an diversen TV-Projekten teilgenommen. Kein Wunder also, dass die Transgender-Frau in der Woche der Vielfalt auch bei „Das perfekte Dinner“ mitkocht. Die Kölnerin ist eine echte Frohnatur und kündigt schon vorab an, dass ihr Abend feuchtfröhlich werden soll.

Ihr Menü verspricht Großes und die Wodka-Brause-Shots als Begrüßung einen lustigen Abend. „Heute wird gebechert“, lautet die Ansage. Bevor die Gäste allerdings „Das perfekte Dinner“ von Josi probieren können, gibt es zunächst ein kleines, aber nicht unwesentliches Problem in der Planung.

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin steht durch Vox-Show vor einem großen Problem

„Wird wohl eine Stehparty“, mutmaßt der Vox-Sprecher beim Blick auf den eingedeckten Tisch. Obwohl die 28-Jährige eine ausladende Sofagarnitur hat, an Stühlen fehlt es der Kölnerin leider.

Das ist Josis Menü:

Vorspeise: Vollgas

Hauptspeise: Heiße Schweinerei

Nachspeise: Schokotraum mit Happy End

„Es gibt da so ein kleines Problem, wir wohnen erst seit Kurzem hier und den Tisch konnte ich mir bei meinen Eltern ergaunern, aber zufällig gab's keine Stühle. Mensch, was ein Ärger.“

„Das perfekte Dinner“-Köchin muss noch schnell Stühle besorgen

Von dem Stuhl-Problem lässt sich die Influencerin und Partysängerin aber nicht aufhalten. „Unsere Lieblingsbar, wir haben die total betrunken vollgelabert, die geben uns Stühle.“ Gerade nochmal Glück gehabt. Blöd nur, dass besagte Stühle erst noch abgeholt werden müssen.

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin Josie steht vor einem Problem. Foto: RTL

Aber auch das ist kein Problem, denn Mitbewohnerin Stephie und Bar-Besitzer Sharokh packen beim Tragen mit an und weil dann schon mal alle da sind, gibt's für Josi und ihre fleißigen Helfer am frühen Morgen direkt mal einen Shot zum Wachwerden.

Wenn jetzt noch die Rezepte stimmen und das Essen schmeckt, sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen.

