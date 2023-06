„Das perfekte Dinner“ in Krefeld: Spontane Änderung mit fatalen Konsequenzen

Am Mittwoch wollten die Kandidaten bei „Das perfekte Dinner“ ihre Gäste von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Vier Hobbyköche versuchten am Ende der Woche den Sieg zu holen. An Tag zwei (31. Mai 2023) war Karina aus Krefeld dran. Eigentlich steht die 42-Jährige gelernte Krankenschwester Tag für Tag in einer Arztpraxis, doch nun wollte sie mit ihrem Menü überzeugen.

Den Tag startete sie nervös, doch eigentlich ist sie tiefenentspannt und freut sich sogar auf den Abend. Die Besonderheit bei Karina? Ihr Dinner steht unter keinem Motto – eine Seltenheit bei „Das perfekte Dinner“. Zunächst scheint auch alles gut zu laufen, doch dann kippt die Stimmung. Plötzlich änderte Karina spontan etwas an ihrem Rezept.

Was die 43-Jährige ihren Gästen serviert, haut die anderen Kandidaten nicht unbedingt um, eine gewisse Vorfreude herrscht trotzdem.

Vorspeise: Süßkartoffel-Kokos-Suppe mit Kürbiskernbrot

Hauptspeise: Rinderfilet unter Kräuterkruste Kartoffelgratin / Marktgemüse

Nachspeise: Mousse au Chocolat auf Salz-Karamell-Sauce

Besonders mit der Hauptspeise will Karina punkten. Deshalb fragt sie ihre Gäste vorab, wie sie sich den Garpunkt des Rinderfilets wünschen. Als die Gäste dann die Hauptspeise kosten, verschlägt es allen plötzlich die Sprache. Am Esstisch herrscht eine fast peinliche Stille.

Karina erklärt, dass sie spontan noch eine Soße zum Fleisch gemacht hat, die zuvor nicht angekündigt war – ein Fehler, wie sich herausstellt.

Gastgeberin begeht schweren Fehler

Angelika erklärt: „Leider war es sehr kalt, das Fleisch. Und leider auch ein bisschen trocken.“ Die spontane Aktion von Karina konnte sie nicht retten. „Also die Soße hat mir leider überhaupt nicht geschmeckt und ich habe sie auch nicht gegessen und die passte so überhaupt gar nicht zum Fleisch“, fällt das Urteil von Angelika aus.

Mehr Themen hier:

Auch mit der Nachspeise kann Karina nicht ganz punkten. Der Kaffee stört im Mousse au Chocolat. Sich selbst würde Karina neun Punkte geben. Am Ende werden es insgesamt 22 von 30 möglichen Punkten.

Die ganze Folge kannst du dir bei RTL+ anschauen.