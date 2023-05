VOX streicht Show: Noch vor der ersten Ausstrahlung

Der Mai neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen und damit auch die reguläre Fernsehsaison 2022/2023. Bedeutet: Die Sommersaison beginnt und damit auch die Zeit in der wieder deutlich weniger Neu-Produktionen im deutschen Fernsehen zu sehen sind. Der „Tatort“ beispielsweise geht am 18. Juni 2023 in die Sommerpause und auch andere Sender wie Vox oder ProSieben ziehen nach.

Bedeutet auch: Manche Shows, die die Sender im vergangenen Jahr groß angekündigt und bislang noch nicht gezeigt haben, werden entweder noch deutlich länger auf sich warten lassen oder wurden gleich ganz in der Mottenkiste der Sendeanstalten eingelagert. Eine davon ist die Idee von Vox, ein deutsches Pendant zur US-Kochshow „Next Level Chef“ auszustrahlen.

Vox streicht Kochshow aus den Programmplanungen

In der Kochshow, die im amerikanischen Original von Starkoch Gordon Ramsay moderiert wird, treten mehrere Spitzenköche im harten Wettstreit gegeneinander an mit dem Ziel, mit ihren Sterne-Menüs als Bester Koch zu gewinnen. Die Idee, das Format auch nach Deutschland zu bringen, sei mittlerweile verworfen worden, so eine Vox-Sprecherin auf Nachfrage des Branchenmagazins „DWDL“.

Ebenfalls wenig Neues gibt es zu einer anderen Kochshow. So befindet sich „Chefkoch TV“ seit Ende August 2022 offiziell in einer Pause. So waren die Quoten der ersten Staffel eher überschaubar, eine Rückkehr ins Programm ist derzeit unklar. Auch, weil die Gerichtsshows, die RTL stattdessen am Vormittag zeigt, gute Quoten einfahren.

Ruhig sei es auch um das geplante Format mit RTL-Starmoderatorin Nazan Eckes geworden, so „DWDL“ weiter. Es gebe „momentan keine News“, erklärt ein RTL-Sprecher auf Nachfrage des Magazins. Ebenfalls noch nicht verplant sei die neue Sendung „Schlager, mein Leben“ von „Der Preis ist heiß“-Moderator Harry Wijnvoord. Wir dürfen also gespannt sein, was nach der Sommerpause noch so auf uns wartet.