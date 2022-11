„Das perfekte Dinner“: Kandidatin vergibt vernichtendes Urteil – „Nummer 58 auf der Chinakarte“

„Das perfekte Dinner“ ist diese Woche zu Gast in Wuppertal. Kandidatin Rheila lädt zum philippinischen Abend. Sie möchte ihren Gästen etwas aus ihrer Heimat servieren und sie sie so kulinarisch auf eine Reise schicken. Während den Vorbereitungen freut sich die Gastgeberin, dass alles so läuft, wie sie sich das vorstellt. Doch bei einer Kandidatin kommt ein Gericht leider gar nicht an.

Tag drei in Wuppertal. „Das perfekte Dinner“ bekommt heute einen asiatischen Touch. Schon beim Lesen der Speisekarte bekommen die Gäste ein Gefühl dafür, was sie heute Abend erwartet. Beim Verkosten bekommt die Hauptspeise ein vernichtendes Urteil.

„Das perfekte Dinner“: DIESER Vergleich spricht Bände

Bei Rheila gibt es als Vorspeise Hipon sa mangga, abukado at Lumpia. Bitte was? Ja, das haben sich alle gefragt. Im Grunde genommen serviert die Gastgeberin Garnelen auf einer Mangosalsa mit einer Avocadomousse und kleinen Frühlingsrollen.

Und auch die Hauptspeise wirft Fragezeichen auf: Lechon kawali at sinigang sa Gemüsegarten. Übersetzt bedeutet das Sparnferkel aus dem Topf mit gebratenem Reis mit Gemüse. Zum Schluss gibt es dann Karamellpudding mit einem Macaron einem Litschisorbee.

Das Hauptgericht überzeugt vor allem Kandidatin Melina nicht wirklich. Zumindest was die Beilage angeht. Denn den Reis bezeichnet die 54-Jährige wie folgt: „Es hat mich an Nummer 58 auf der Chinakarte erinnert. Nichtssagend. So wie wenn du den Reis beim Chinesen bestellst, der mit Ei ist. Den fand ich unspektakulär“.

Vernichtendes Urteil für Kandidatin Rheila. (Symbolbild) Foto: Vox

„Das perfekte Dinner“: Auch Zwischenfazit eher nüchtern

Nach dem Hauptgang ist es an der Zeit für ein erstes Fazit. Und auch dort bleibt Kandidatin Melina unbeeindruckt: „Sie hat uns einen Einblick in die philippinische Küche gegeben. Auf ihre Art und versucht, so viel wie möglich in kleinen Portionen zu bringen“.

Mehr News:

Na, das klingt nicht nach sehr vielen Punkten für die 38-Jährige. Wie viel es am Ende wird und ob das für den Wochensieg reicht, siehst du um 19 Uhr auf Vox oder vorab schon in der Mediathek.