„Das perfekte Dinner“: Heftige Ansage von Gastgeberin! „Dann kriegen wir kein Essen“

Die Woche in der Region rund um Rhein, Ruhr und Wupper neigt sich langsam dem Ende zu. Am Donnerstag (28. September) ist es an Kandidatin Joy, „Das perfekte Dinner“ für die Runde zu zaubern. Die Frau aus Gelsenkirchen möchte sich den Sieg mit einem ausgefallenen Menü erkochen. Doch bevor sich die Gäste an den Tisch setzen und ihre Speisen probieren, müssen sie sich erstmal in Sachen Fremdsprachenkenntnisse beweisen.

„Das perfekte Dinner“: Gastgeberin setzt auf Tradition

Bevor der Abend bei der Gelsenkirchenerin startet, treffen die restlichen Kandidaten aufeinander, um sich die Speisekarte anzuschauen. Joys Menü bei „Das perfekte Dinner“ sieht wie folgt aus:

Vorspeise: Welcome Home! – Lammfleisch auf ´nem Stock, Paprika und Zwiebeln

Hauptspeise: A Taste of Home – Yam, fried stew und Fisch

Nachspeise: Home sweet Home with a twist – Caramelized plantain, Kokosflocken

Die Gerichte haben jeweils einen nigerianischen Touch. Schließlich hat die heutige Gastgeberin afrikanische Wurzeln und möchte ihre Traditionen mit in das Essen einbeziehen. Doch nicht nur kulinarisch geht es heute Abend rund.

Im Vorfeld gab es von Joy anscheinend eine Ansage an ihre Gäste: Sie sollen nicht nur Hunger mitbringen, sondern auch ein paar Wörter auf ihrer Muttersprache können.

„Joy hat uns gestern ein paar Wörter beigebracht in ihrem Dialekt namens Yoruba. Sie hat uns direkt eine Aufgabe mitgegeben. Entweder wir können es heute Abend oder wir kriegen kein Essen“, sagt ein Gast der 31-Jährigen. Natürlich handelt es sich dabei um einen Scherz. Letztendlich fahren alle mit einem vollen Bauch wieder heim.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ wochentags ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+. Die Rezepte gibt es auf der Internetseite des Senders.