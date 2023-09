„Das perfekte Dinner“ (Vox): Plötzlich klingelt es an der Türe – Kandidat aus Essen holt sich Hilfe!

Ding, dong! Kandidat Matthias steht gerade in der Küche, will mit den Vorbereitungen für seinen Abend bei „Das perfekte Dinner“ beginnen, plötzlich klingelt es an der Türe. Für das Vox-Team eine Überraschung, für den Kandidaten aber geplant.

Matthias hat sich für die Show „Das perfekte Dinner“ Hilfe ins Haus geholt, dabei ist das doch eigentlich eine One-Man-Show. Ganz nach den Regeln spielt er also nicht, doch bei seiner zuckersüßen Hilfe werden die Zuschauer dahin schmelzen.

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Schwiegermama zu Besuch

An Tag zwei der Rhein-Ruhr-Wupper-Woche von „Das perfekte Dinner“ kocht Matthias aus Essen. Der 42-Jährige kocht als Vorspeise: Vitello tonnato mit grünem Spargel, als Hauptspeise Zander, Gin-Tonic-Schaum, Paprika-Tomate, Erbsenmus und Kartoffelspaghetti und als Nachspeise: „Verdrehter“ Cheesecake, Himbeeren, Haselnüsse und Mango. Die Besonderheit der Woche: Alles muss bei Aldi eingekauft werden.

Nach dem Matthias einkaufen war und mit den Vorbereitungen startet, klingelt es plötzlich bei dem Feuerwehrmann: Es ist Schwiegermutter Ute, die Blumen für die Tischdeko mitgebracht hat. Dann verrät Matthias schnell: „Meine Schwiegermutter hatte damals auch die Idee, dass ich mich hier anmelden soll.“ Sie sei von seinem Weihnachtsessen immer so begeistert gewesen.

Für Matthias steht deshalb fest: „Jetzt zieh ich sie mit rein. Jetzt muss sie mir auch helfen. Sie hat’s eingebrockt, jetzt kann sie auch schnibbeln auf jeden Fall.“ Ute hätte nach eigener Angabe nicht damit gerechnet, dass er es wahr macht. Für sie aber genau die richtige Entscheidung: „Er kann sehr gut kochen, ich bin sein größter Fan.“ Anders als ihre Tochter, wie sie verrät. „Die hat jetzt schon Panik, dass sie jetzt die ganze Woche kochen muss, weil Matthias auswärts isst. Sie kann nicht kochen. Meine Enkeltochter ist acht Jahre, die kocht besser.“

„Du bist mein Gewinner“

Hilfe ist bei „Das perfekte Dinner“ eigentlich nicht erlaubt, ein bisschen Schnibbel-Hilfe von Schwiegermama – da hat aber wohl niemand was gegen. Als Matthias sie dann aber darum bittet, den Himbeer-Kompott zu machen, greift Ute selbst ein: „Das darf ich ja nicht.“ Noch ein paar Kartoffeln geschält und dann ist Schwiegermama auch schon wieder weg.

Ihre Worte zum Abschied gehen runter wie Öl: „Du bist mein Gewinner, so oder so.“ Matthias berichtet dann noch, dass Ute ganz schön mit ihrem Schwiegersohn mitfiebert: „Die ist auch die ganze Zeit ganz aufgeregt. Jeden Tag hat sie angerufen.“ Schön, wenn Schwiegermama und Schwiegersohn sich so super verstehen!

Wie Matthias bei „Das perfekte Dinner“ abgeschnitten hat, siehst du am Dienstag (26. September) um 19 Uhr bei Vox oder in der RTL+ Mediathek.