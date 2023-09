„Das perfekte Dinner“: Vox will drehen – Kandidat nimmt einfach Reißaus

Seit 2006 läuft das beliebte Koch-Format „Das perfekte Dinner“ nun schon bei Vox. Über die Jahre haben unzählige Kandidaten ihr Glück versucht und die unterschiedlichsten Gerichte für ihre Gäste gezaubert. Doch neben den Kochkünsten der einzelnen Teilnehmer sind auch die zwischenmenschlichen Beziehungen immer interessant.

In dieser Woche ist die Sendung im Dreiländereck unterwegs. Wo Deutschland, die Schweiz und Frankreich aufeinandertreffen, wird wieder „Das perfekte Dinner“ gekocht. Im Interview mit den Kandidaten Philipp und Caroline kommt es plötzlich zu einem ungewöhnlichen Moment.

„Das perfekte Dinner“: Kandidat verschwindet aus dem Bild

Bevor die Gäste am Tisch des jeweiligen Kochs Platz nehmen, werden sie in zweier Teams interviewt. Dabei bekommen sie nicht nur das Menü des Tages zu sehen, sondern müssen auch ihre Einschätzung zum Abend geben. Als Philipp und Caroline zum Interview aufeinandertreffen, nimmt Philipp plötzlich Reißaus.

In einem kurzen Clip auf Instagram von Donnerstag (14. September) sieht man die besagte Szene. Nachdem der 40-Jährige, der an Tag eins gekocht hat, seine Mitstreiterin herzlich begrüßt, soll es eigentlich direkt losgehen mit dem Interview. Doch statt neben Caroline Platz zu nehmen, spaziert Philipp einfach so aus dem Bild, um die Aussicht zu genießen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das perfekte Dinner“: Caroline handelt blitzschnell

Die 58-Jährige war im ersten Moment selber verdutzt über die Reaktion ihres Konkurrenten. Anschließend reagiert sie jedoch schnell und zieht Philipp mit einem breiten Grinsen wieder ins Bild. Dieser wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Er nach einer kleinen Pläuschen wird ihm bewusst, dass er einfach weggelaufen ist. Kann ja mal passieren.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ wochentags ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+. Die Rezepte gibt es auf der Internetseite des Senders.