„Das perfekte Dinner“: Plötzlich wird’s brenzlig – Gäste gehen in Deckung

Wer noch als Zuschauer gemütlich auf der Couch „Das perfekte Dinner“ verfolgt hat, kann jetzt schon selbst mit Kamerabegleitung am Herd stehen und kochen. So geht es auch Hobbykoch Niclas, der für seine Gäste aus Graz ordentlich auftischen will.

Der 35-Jährige hat sich spannende Rezepte überlegt, mit denen er seinen Besuch in fremde Länder entführen möchte, ganz nach seinem Motto „Gaumenurlaub“.

Und das ist Niclas‘ Menü:

Vorspeise: Lachs in Japan

Hauptspeise: Hirsch in Thailand

Nachspeise: Schokolade in Amerika

Als es allerdings an die letzten Vorbereitungen für die Vorspeise geht, wird es plötzlich brenzlig in der Küche und das ausgerechnet dann, als sich seine „Das perfekte Dinner“-Konkurrenz auch im Arbeitsbereich versammelt hat.

„Das perfekte Dinner“-Gäste fühlen Koch auf den Zahn

Spannend für die geladenen Gäste ist oft nicht nur das Heim der gerade kochenden Person kennenzulernen, sondern auch hautnah mitzuerleben, wie es in der Küche zugeht. In der langen Historie von „Das perfekte Dinner“ sorgten bereits diverse Spontan-Besuche für die unterschiedlichsten Reaktionen von Freude bis Angstschweiß.

Als sich die Truppe aus Graz jetzt zu Niclas gesellt, bleibt er zunächst erstmal ganz gelassen. Während sich die anderen mit ihrem Weinglas in der Hand vor ihm aufbauen, bleibt der 35-Jährige entspannt. Zumindest so lange, bis er den Lachs flambieren will.

„Das perfekte Dinner“-Koch unterschätzt Flamme

„Was kommt da jetzt, der Flammenwerfer?“, kommentiert Christoph erwartungsfroh. Und in der Tat zückt Niclas seinen Küchenbrenner und ein Feuerzeug und entfacht die Flamme. Doch sein Plan, ganz cool mal eben den Fisch zu bräunen, geht nach hinten los. Denn statt eines zarten Flämmchens steht plötzlich das halbe Blech in Flammen.

Die Gäste gucken skeptisch und gehen in Deckung. Doch Niclas hat die Situation schnell wieder unter Kontrolle und kann das Feuer bändigen. Damit steht dem weiteren Abend nichts mehr im Wege.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ montags bis freitags ab 19 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.