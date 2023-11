„Das perfekte Dinner“ in Düsseldorf – Geniale Geheimzutat sorgt für Begeisterung

Ulrike ist beruflich Restaurantfachfrau und Sommelière, das heißt, sie kennt sich aus mit gutem Service und mit exzellentem Wein. Prima Aussichten für ihre Gäste, „Das perfekte Dinner“ auf Vox geht am Freitag (17. November 2023) auf die Zielgerade.

Auch Kandidatin Anika hat ihre Kenntnisse in der Weinkunde ausgebaut, denn sie kommt vom Champagner-Tasting mit ihren Nachbarn. Die HR-Managerin wirkt ein wenig angetüddelt: „Mein Mann hat schon mit mir geschimpft, der hat gemeint, du musst auch mal nein sagen, zu irgendwas…deswegen ist die Frage, was mach ich gleich noch? Halt ich den Pegel oder schlaf ich ein Stündchen?“ Stylistin Lejla hat den einzig richtigen Tipp: „Prima. Mach das. Halt den!“

Kandidatin arbeitete im Sterne-Restaurant

Ursprünglich kommt Ulrike aus Schwaben, jetzt lebt sie in Heerdt im Westen von Düsseldorf. In ihrer Freizeit meditiert die 50-Jährige viel, gibt Körperenergie-Kurse und sie spielt gern Klavier. Also dürfen die Düsseldorfer Mädels gespannt sein auf ihre kulinarische Komposition bei „Das perfekte Dinner“:

Vorspeise: Tagliatelle / Trüffel

Hauptspeise: Ossobuco / Gratin / grüne Erfrischung

Nachspeise: Dolce Vita / Mousse / Tiramisu / Limette

Natürlich wird bei Ulrike alles selbst gemacht. Schließlich hat sie vor langer Zeit im Lüdenscheider Gourmet-Restaurant „Petersilie“ im Service gearbeitet. Bei dem Spitzenkoch Juan Amador, der mittlerweile drei Michelin Sterne sein Eigen nennt und auch aus TV-Formaten wie „The Taste“ bekannt ist.

„Der perfekte Dinner“ – Kandidatin pfeffert sich Wochensieg

Tochter Valentina (13) hilft der Mama beim Nudelteig. Jetzt komm ihre Geheimwaffe zum Einsatz. Ulrike schnappt sich die XXL-Pfeffermühle, umarmt ihre Tochter von hinten und würzt den Pasta-Teig lachend mit den Worten „Pepe e l’amore“ – zu deutsch „Pfeffer und Liebe“. Ein Ritual, das sie bei Tisch auch bei ihren neu gewonnen Freundinnen anwendet und damit für noch mehr gute Laune sorgt – zusätzlich zum Champagner.

Schon nach der edlen Trüffelpasta steht für die vier Gäste fest: Ulrike serviert heute „Das perfekte Dinner“. Dabei stehen zwei Gänge noch aus. Aber gewinnen steht bei den fünf Düsseldorferinnen nicht im Vordergrund, schließlich kochen sie alle für einen guten Zweck. Die Siegesprämie geht an den RTL-Spendenmarathon, also ist von Konkurrenz keine Spur.

Es war für alle eine tolle Woche in der Dinner“-Bubble“, deswegen wollen sich die Ladys auch privat bald wiedersehen: „Dann treffen wir uns nicht zum Kochen, sondern einfach zum Essen“.