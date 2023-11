„Das perfekte Dinner“: Kandidat Alex mit entscheidendem Vorteil? „Heimlicher Joker“

An Tag vier schwingt Kandidat Alex den Kochlöffel auf dem Kreuzfahrtschiff „AidaPrima“ bei „Das perfekte Dinner„. Der ehrgeizige Hobbykoch hat dabei hohe Ansprüche an sich selbst und möchte seinen Gästen an diesem Abend ein perfektes Menü servieren. In der Küche ist er allerdings nicht ganz auf sich alleine gestellt.

Der Kandidat von „Das perfekte Dinner“ wird von seiner Konkurrenz als besonders ehrgeizig und heiß auf den Titel eingeschätzt. Der 25-jährige Fotograf selbst schätzt seine Kochkünste jedenfalls schon mal als sehr gut ein. Darüber hinaus berät sich Alex auch noch mit einem Profikoch. Davon wissen die Gäste jedoch bis dato nichts.

„Das perfekte Dinner“: Alex strebt Perfektionismus an

Am Donnerstagabend (9. November) steht der ganze Tag unter einem ganz bestimmten Motto. „Es muss absolut perfekt werden“, sagt der 25-Jährige immer wieder zur Kamera und sich selbst. Am Morgen seines großen Tages beginnt der straffe Zeitplan des Hobbykochs mit dem Einkauf. Er möchte das Fleisch für die Hauptspeise bei einem Bio-Metzger in Rotterdam kaufen.

Doch er geht keineswegs allein: Seine Begleitung ist Franz Schned, Show- und Gourmet-Koch auf der AIDA. Er unterstützt Alex bei der Auswahl seiner Produkte und auch beim Zubereiten seiner Gänge. Mitkochen wird er zwar nicht, doch die wertvollen Tipps dürften schon Hilfe genug sein. „Ich bin auf jeden Fall ein heimlicher Joker“, sagt der Profikoch im Interview.

Das ist das Menü von Alex:

Vorspeise: Garnele / Spinat / Paprika

Hauptspeise: Rind / Birne / Karotte

Nachspeise: Käse / Heidelbeere / Zitrus

„Das perfekte Dinner“: Gäste ahnen nichts

Von der Unterstützung des Show- und Gourmet-Kochs wissen die Gäste von Alex zu Beginn des Abends nichts. Und auch im Verlauf des Menüs genießen die Anwesenden einfach das Menü und hinterfragen nichts. Ob Alex auffliegt oder mit dem heimlichen Vorteil davon kommt, bleibt abzuwarten.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner" wochentags ab 19 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.