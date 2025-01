Wirbel beim „1% Quiz“: Sat.1-Kandidat will schon vor Ende die Flucht ergreifen

Im Sat.1-Format „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ stellt Moderator Jörg Pilawa (59) das Wissen der Deutschen auf die Probe. 100 ehrgeizige Kandidaten treten im Studio an, um ihr Wissen mit dem Rest des Landes zu messen. Die alles entscheidende Frage hierbei lautet: Wer gehört zu den schlausten 1% Deutschlands?

Als eifrige Quizzer sind dieses Mal in der aktuellen Ausgabe (30. Januar 2025) das bekannte Journalisten-Duo Dunja Hayali (50) und Ingo Zamperoni (50) zu bestaunen.

Sie müssen sich dabei Logik-Fragen – von Rechenaufgaben über Wortspiele bis hin zu optischen Täuschungen – stellen. In Erinnerung bleiben werden jedoch nicht die beiden Journalisten, sondern ein ganz besonderer Kandidat.

Trotz seines Missgeschicks heizt er Jörg Pilawa und die Zuschauermenge durch seine Schlagfertigkeit mächtig an!

„1% Quiz“: Bahnt sich eine Sensation an?

Verheißungsvoll läutet Moderator Jörg Pilawa die Show ein – mit dem Verweis, auch wirklich nicht mehr einen Blick auf Wikipedia oder in Enzyklopädien zu werfen. Denn nun ist wirklich das eigene Wissen der Zuschauer gefragt. Die prominenten Gäste stehen dabei besonders in Jörg Pilawas Blickfeld. So dürfe keiner mit seinen Antworten falsch liegen – ziemlich viel Druck für Dunja Hayali und Mitri Sirin. Ob sie diesem standhalten können?

Gleich zu Beginn bei der 90%-Frage geschieht etwas Seltenes. Kein einziger Studiogast liegt falsch, alle beweisen Köpfchen und keiner blamiert sich bei der vergleichsweise sehr einfachen Frage. Und auch bei der 85%-Frage überzeugen alle fehlerlos. Es scheint sich wirklich eine Sensation anzubahnen.

Pilawa beobachtet aufmerksam das Verhalten von Dunja Hayali und Mitri Sirin am Quiz-Pult. Konzentriert beraten sie sich. Humorvoll platzt aus Pilawa heraus: „Das, was ihr da macht, ist ja betreutes Quizzen.“ Dunja Hayali antwortet sofort schlagfertig und scherzhaft: „Wir üben schon einmal für die Alters-WG!“

„1% Quiz“: Jörg Pilawa traut seinen Augen kaum

Doch in der dritten Runde ereignet sich das eigentliche Highlight des Abends: Die 80%-Frage sorgt für Verwirrung, als ein Gast völlig daneben liegt.

Die Frage lautet: „Wo stimmen bei diesem tierischen Schattentheater Handhaltung und Schattenwurf nicht überein?“ Zu sehen sind vier Antwortmöglichkeiten mit Bildern und den Tiernamen:

A (Vogel), B (Hund), C (Kaninchen) und D (Krebs). Es ist eindeutig, dass bei Antwort B (Hund) das Schattenbild nicht mit der Handhaltung übereinstimmt. Doch der junge Psychologie-Student übersieht diese offensichtliche Antwort und kann den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.

Jörg Pilawa reagiert gewohnt humorvoll, geht auf den Kandidaten direkt zu und fragt ihn, was da schiefgelaufen sei. Sein Geständnis: Ihm sei jetzt erst aufgefallen, dass es sich bei der Frage gar nicht um eine Wissensfrage handele. Sichtlich blamiert fragt der Kandidat, ob er bis zum Ende bleiben müsse. Und möchte schon die Heimreise antreten! Pilawa reagiert prompt und kann sich das schelmische Grinsen nicht mehr verkneifen. So schiebt der Moderator nach:

„Bei deiner Argumentation könnte man fast denken, du bist Lehrer.“ Dann hebt er noch einmal hervor, dass die Frage ja „kinderleicht“ sei und scherzt, dass selbst kleine Kinder damit keine Probleme hätten.

Schlussendlich beweist auch die aktuelle Folge einmal mehr: Manchmal ist die Antwort im „1% Quiz“ so nah, dass man sie beinahe nicht erkennt – obwohl alles klar ist. Wie sich Dunja Hayali, Mitri Sirin und die anderen Kandidaten geschlagen haben, können die Zuschauer nach der Ausstrahlung flexibel auf Joyn nachverfolgen.

Die neuen Folgen von „Das 1% Quiz“ laufen immer donnerstags, 20.15 Uhr bei SAT.1 und im Livestream auf Joyn.