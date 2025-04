Formel 1: Vor dem Großen Preis von Japan – FIA macht es offiziell

Runde 3 verspricht jede Menge Spannung! Die Formel 1 stoppt am Sonntag (6. April) in Suzuka. Der traditionsreiche Große Preis von Japan bot schon im Vorfeld jede Menge Geschichten – insbesondere durch den Fahrertausch bei Red Bull (hier mehr dazu lesen).

Während des Rennens könnte es jede Menge packende Action geben. Um den Überblick über mögliche Regelverstöße zu behalten, hat die FIA auch für dieses Wochenende ein neues Team aus Rennkommissaren benannt. Einige kennen die Formel-1-Fahrer aus dieser Saison bereits.

Formel 1: Dauerstress am Wochenende

Egal, ob beim Rennen, bei den Trainings oder beim Überwachen der Pressekonferenzen – die Stewards sind am F1-Wochenende genauso wie die Fahrer im Dauereinsatz. Während sie auf der Strecke gerechte Strafen für Fehlverhalten aussprechen sollen, sind sie in diesem Jahr auch dazu angewiesen, das Benehmen der Piloten abseits der Strecke zu beobachten.

Der Weltverband FIA hat sich auf die Fahne geschrieben, die Fernsehübertragung zuschauerfreundlich zu machen. Flüche und Schimpfwörter sind nicht mehr erlaubt und können mit teils krassen Strafen belegt werden. Erst zu Beginn der Saison hatte es ein Treffen mit den Fahrern der Formel 1 gegeben, um klarzustellen, was erlaubt ist und was nicht (hier gibt es alle Infos dazu).

SIE überwachen Verstappen und Co.

In Japan nun soll ein vierköpfiges Gespann über die Einhaltung aller Regeln wachen. Als ihre eigenen Vertreter schickt die FIA Garry Connelly und Mathieu Remmerie an den Start. Connelly war bereits beim Auftakt in Australien dabei.

Als ehemaliger (F1-)Rennfahrer ist wie schon in China auch dieses Mal Pedro Lamy wieder dabei. Komplettiert wird das Team durch den regionalen Vertreter Kazuhiro Tsuge. Als Renndirektor ist wie immer Rui Marques im Einsatz.

Formel 1: Wer schlägt McLaren?

Die große Frage bleibt aber auch beim Japan-Grand-Prix: Welches Team kann McLaren schlagen? Die Überflieger aus Woking gehen erneut als großer Favorit ins Rennen. Damit seine Weltmeisterserie nicht endet, muss sich Max Verstappen bald ranhalten.