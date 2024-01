Danni Büchner trauert um Neffe – 20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Traurige Nachrichten aus dem Hause Büchner: Der 20-jährige Neffe von Danni Büchner kam am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Das Unglück ereignete sich im Kreis Oldenburg, als der junge Mann aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abkam. Dabei kollidierte der Opel Astra frontal mit einem Baum, der sich ins Wageninnere bohrte.

Danni Büchner nimmt sich eine Auszeit

„Wir stehen als Familie unter Schock. Natürlich bin ich in den nächsten Tagen bei meiner Schwester in Deutschland, um sie so gut es geht zu unterstützen. Das Wichtigste ist und bleibt die Familie, wir halten immer zusammen. Er war so jung.“, berichtet Danni gegenüber der BILD.

Aus Rücksicht auf die Familie entschied sich der TV-Star, nicht bekannt zu geben, um welchen Sohn ihrer fünf Schwestern es sich handelt.

Am Sonntag um 17.45 Uhr ereignete sich das Unglück auf der Iserloyer Straße in der Gemeinde Dötlingen in Niedersachsen. Der Unfall führte zu erheblichen Verformungen des Fahrzeugs, sodass der 20-jährige Insasse im Wrack eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Insgesamt waren 54 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.



Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Danni Büchner nun ein Bild von einer Kerze, einer Taube und betenden Hände. Dabei kündigte sie gleichzeitig an, sich in nächster Zeit eine Auszeit von den sozialen Medien nehmen zu wollen.