Danni Büchner: „Goodbye Deutschland“-Star völlig verzweifelt – „Ich bin am Ende“

„Es nervt so!“ Danni Büchner kann nicht mehr. Die Mutter von fünf Kindern nimmt ihre Fans eigentlich immer gerne mit durch ihren Alltag auf Mallorca. Doch am Montag ging es dort drunter und drüber. Was war nur bei Danni Büchner los?

Die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin wusste nicht mehr weiter und wandte sich an ihre Fans.

Danni Büchner ist völlig verzweifelt

In ihrer Instagram-Story lässt die Witwe von Ballermann-Sänger Jens Büchner ihre Follower teilhaben und erklärt verzweifelt: „Wir suchen hier seit einigen Stunden die Geburtsurkunde von Jada, denn wir müssen morgen zum Konsulat, sie muss ihren Pass erneuern. Und eigentlich sind alle Geburtsurkunden immer in diesem einen Ordner. Wo ist der hin, Joelina?“ Jada und Joelina sind die beiden älteren Töchter des TV-Stars.

-------------------

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

Im Jahr 2007 ließen sich die Zwei wieder scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor aus Mallorca

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner an Krebs

----------------------

Danni Büchner: „Ich bin am Ende“

Offenbar müsste Joelina laut Danni genau wissen, wo sich das Dokument im Haus befindet. „Du hast das als Letzte benutzt. Du bist der Übeltäter. Wir suchen die ganze Zeit die Geburtsurkunde und ich sage euch das, Leute: Joelina hat die zuletzt gehabt, jetzt ist sie weg!“

Danni Büchner weiß einfach nicht mehr weiter (Archivbild). Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Spätestens bis halb 12 am Folgetag muss die Geburtsurkunde wieder aufgetaucht sein, dann ist der Termin in Palma. „Leute, es geht nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende“, so Danni Büchner erschöpft. Da ahnt sie noch nicht, dass das Glück auf ihrer Seite ist.

-------------------

-------------------

Denn am nächsten Tag hat die Ex-„Dschungelcamp“-Bewohnerin freudige Neuigkeiten: „Heute morgen hat Jada die Geburtsurkunde gefunden und zwar genau dort, wo ich gesagt habe, dass sie da ist.“

Weniger erfreulich scheint es gerade in Liebesdingen für Danni zu laufen. Ihr Freund, den sie erst vor Kurzem als solchen offiziell vorgestellt hat, ist auch schon wieder ihr Ex. Was sie kurz nach der Trennung gemacht hat, erfährst du hier >>> (jhe)