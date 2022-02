Danni Büchner mit Wow-Effekt – Fans erkennen sie kaum wieder: „Siehst 10 Jahre jünger aus“

Nanu? Wer ist denn das? Danni Büchner zeigt sich mal wieder von einer ganz neuen Seite. Die TV-Auswanderin sieht dabei so anders aus, dass ihre Fans gleich zweimal hinschauen müssen.

Nur wenige Tage nach ihrer öffentlichen Trennung von „Goodbye Deutschland“-Darsteller Sohel zeigt Danni Büchner ihrem Ex, was er verpasst.

Danni Büchner überrascht kurz nach Trennung mit sexy Look

Ist diese Frau wirklich schon 43 Jahre alt? Danni Büchner lässt ihre Instagram-Follower staunen, als sie sich top-gestylt in einem neuen Video präsentiert. Normalerweise bekommen sie die Witwe von Malle-Star Jens Büchner (†49) vorrangig ungeschminkt und im legeren Alltagslook zu sehen.

Danni Büchner zeigt sich super-sexy nach ihrer Trennung von Auswanderer Sohel. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Doch nach dem öffentlichen Liebes-Aus, das Danni Büchner in der Dschungelcamp-Show „Die Stunde danach“ preisgab, setzt sich die Fünffach-Mama nun besonders sexy in Szene. Für einen TV-Dreh in Köln bekommt Danni Unterstützung von der Visagistin Santi.

----------------------------------------

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

----------------------------------------

Danni Büchner lässt Fans staunen: „Hammer Frau!“

Die gelernte Friseurmeisterin und Make-up-Artistin zaubert Danni Büchner nach all dem Liebeskummer der vergangenen Tage wieder ein Strahlen ins Gesicht. Eine reine Haut, die perfekten Smokey Eyes und volle Lippen: Danni gleicht einem Hollywoodstar.

Da trauen selbst die treusten Follower ihren Augen kaum, wie die Kommentare unter dem Clip zeigen:

„Wow! Du siehst mindestens 10 Jahre jünger aus! Sagenhaftes Make-up.“

„Sehr geil geschminkt, sieht ganz anders aus.“

„Der absolute Wahnsinn. Hammer Frau! Deine Augen kommen so toll raus.“

„Wie schön willst du sein? Danni: JAAAAAA!“

„Du sieht wirklich gut aus und ich finde, du machst eine tolle Wandlung gerade.“

Hach, diese Komplimente gehen doch sicher runter wie Öl bei Danni Büchner. Was gibt es Schöneres als so viel Bestätigung, nachdem man eiskalt abserviert wurde?

----------------------------------------

Mehr zu Danni Büchner:

----------------------------------------

Im Live-TV behauptete Danni Büchner, Sohel habe mit ihr über Instagram Schluss gemacht. Nun wehrt sich der 34-Jährige und meint, dass Danni diejenige gewesen sei, die ihn sitzen gelassen hat. Mehr dazu hier >>>