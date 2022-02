Danni Büchner gibt Trennung von Sohel bekannt – DAS ist der Grund

Eiskalt abserviert! Mitten im Live-TV gibt Danni Büchner die Trennung von ihrem neuen Freund Sohel Abdoulkhanzadeh bekannt. Dabei haben die Ex-Dschungelcampbewohnerin und der „Goodbye Deutschland“-Darsteller ihre Beziehung erst zehn Tage zuvor publik gemacht.

In der Dschungelcamp-Show „Die Stunde danach“ wirkt Danni Büchner sichtlich mitgenommen. Als Olivia Jones und RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben nachhaken, sprudelt es nur so aus der 43-Jährigen heraus.

Danni Büchner wird auf Freund Sohel angesprochen – dann bricht es aus ihr heraus

Von der geliebten „Sohel“-Kette, die Danni Büchner in den vergangenen Wochen zum Gesprächsthema Nummer eins werden ließ, fehlt am Montagabend (31. Januar) jede Spur. In der RTL-Liveshow deutet die Auswanderin an: „Wenn man in dem Job ist, den wir machen, ist es immer schlimm, wenn Menschen zuerst über etwas reden oder Instagram Stories machen.“ Soll heißen: Ihr Freund Sohel hat am Montag einfach mit ihr über Instagram Schluss gemacht.

Die Traurigkeit ist Danni ins Gesicht geschrieben. „Es ist die Enttäuschung, dass Menschen immer mehr reden als sie sollten“, erklärt sie. Im Gespräch mit Olivia und Angela betont die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit zudem, dass sie und Sohel erst „in der Kennlernphase“ waren.

Danni Büchner wurde nach nur zehn Tagen Beziehung eiskalt abserviert. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Danni Büchner zutiefst verletzt: „Habe das Gefühl, der will einfach nur Fame haben“

Dennoch scheint das plötzliche Liebes-Aus ein tiefes Loch in Dannis Herz zu reißen. Was am meisten schmerzen dürfte, ist das Gefühl, ausgenutzt worden zu sein. Olivia Jones vermutet, dass Sohel nur „Fame, Likes“ sowie mehr Sendezeit bei „Goodbye Deutschland“ in ihr gesehen hat. Der 33-Jährige lebt wie Danni auf der Sonneninsel Mallorca und war sogar schon Teil der Vox-Doku-Soap.

Bereits am Tag vor der Trennung soll Danni Büchner Zweifel an ihrer Beziehung zu Sohel geäußert haben, wie Angela Finger-Erben verrät: „Gestern hast du mir ein Foto von deinem Ex-Freund gezeigt und gemeint: 'Ach ich weiß nicht. Schau mal, der ist schon ganz süß, aber ich habe das Gefühl, der will einfach nur Fame haben.'“ Ein schwerer Schlag für die Fünffach-Mama. Von einer öffentlichen Schlammschlacht sieht Danni Büchner dennoch ab.

----------------------------------------

Mehr zu Danni Büchner:

----------------------------------------

Sohel äußert sich zur Trennung von Danni Büchner: „Zu verschieden“

Sohel Abdoulkhanzadeh hingegen lässt nicht locker und erklärt später noch einmal bei Instagram: „Das, was ihr aktuell gerade in den Medien hört über Danni und mich ist leider wahr. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir zu verschieden sind und andere Ansichten haben.“ Seiner Ex wünsche er alles Gute für die Zukunft.

Ob das letzte Wort wirklich schon gesprochen ist, werden wir wohl erst in den nächsten Tagen erfahren.

Auch Ex-Dschungelcamp-Königin Melanie Müller hat gerade eine Trennung hinter sich. Doch was die Blondine jetzt im Netz verkündet, sorgt für eine wahre Überraschung >>>