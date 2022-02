Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Danni Büchner: Nach Liebes-Aus – jetzt überrascht sie mit neuem Look! „Mut zur Veränderung“

Gerade erst schwebte „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Danni Büchner noch auf Wolke Sieben, da verkündete sie auch schon das Liebes-Aus mit ihrem neuen Freund Sohel.

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ist in Köln bei „Die Stunde danach“ zu Gast, als sie die Trennung öffentlich macht. Trotz der Enttäuschung bleibt Danni Büchner stark – zurück auf Mallorca hat die fünffache Mutter jetzt anscheinend endgültig einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen und sich eine Typveränderung gegönnt.

Danni Büchner präsentiert sich auf Instagram mit ganz neuer Frisur

Am Sonntagmittag (6. Februar) präsentiert sich die Auswanderin plötzlich mit ganz neuer Haarpracht. Die schulterlangen Haare sind jetzt um einiges länger. Danni Büchner hat sich Extensions einsetzen lassen und ist sichtlich glücklich mit dem Ergebnis.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Sie sagt: „Ich liebe das. Heute bin ich erstmal Rapunzel“. In der Tat kann Danni Büchner in Sachen Haarlänge locker mit der Märchenfigur mithalten.

Danni Büchner und Caro Robens teilen sich Stylistin

Dann fügt sie hinzu: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer Danke!“ Die TV-Bekanntheit hat sich von einer Stylistin die Haare einsetzen lassen, die kurz zuvor schon bei Caro Robens zu Gast war.

Auch der Bodybuilderin verpasste sie eine neue Frisur und zauberte ihr eine volle Haarpracht ans Deckhaar. Beide Frauen sind glücklich, das zeigen ihre strahlenden Gesichter auf Instagram.

„Mut zur Veränderung“ – Danni Büchner ist verliebt in neue Haare

Nachdem ihre Stylistin wieder abgereist ist, kündigt Danni Büchner an: „Ich werde heute glaube ich den ganzen Tag sämtliche Frisuren ausprobieren. Ich bin mega happy. Man braucht Mut zur Veränderung“.

Danni Büchner zeigt sich nach ihrer Trennung mit neuer Frisur auf Instagram. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Den dürfte sie mittlerweile zu genüge bewiesen haben. Immerhin stellte sie sich schon einigen schwierigen Herausforderungen, ob im Dschungelcamp, bei „Promi Big Brother“,oder in ihrer Rolle als Mutter im Alltag. Danni Büchner will allen zeigen – sie ist nicht aufzuhalten, ob mit oder Mann an ihrer Seite.

