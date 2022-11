Danni Büchner auf 180 – „Einfach nur ziemlich dämlich“

Danni Büchner ist auf 180! Das TV-Gesicht ließ jetzt auf Instagram seiner Wut freien Lauf. Doch was oder wer brachte die Witwe von „Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner so aus der Fassung?

Immer wieder kassiert Danni Büchner in den sozialen Netzwerken negative Kommentare. Aber auch die 44-Jährige selbst kann ordentlich austeilen. Erst kürzlich wetterte sie vor einer Influencer-Halloween-Party kräftig drauflos: „Ich habe auch schon gesehen, da sind so einige Kandidaten dabei, die ich jetzt nicht so mag. Aber es ist immer so.“ Doch diesmal waren es keine Influencer-Kollegen, die sie auf die Palme brachten – sondern eine unbekannte Instagram-Nutzerin.

Danni Büchner bekommt private Hate-Nachricht

Ausgangspunkt dabei war eine Instagram-Story von Danni Büchner. Dort teilte sie mit, wie stolz sie auf ihren fußballspielenden Sohn sei. Und eine Userin konnte damit überhaupt nichts anfangen – und schickte der Mallorca-Auswanderin eine bitterböse Nachricht.

„Was soll daran so toll sein? Wie alle anderen Jungs in seinem Alter spielt er Fußball. Meiner auch. So what? Und ja, Tore schießen gehören da natürlich auch dazu. Ich empfinde keinerlei Stolz. Es sind einfach nur Jungs, die Fußball spielen“, schreibt die Userin an Danni Büchner per Privat-Nachricht.

Danni Büchner kann diese Einstellung nicht verstehen

Und das passte der Influencerin so gar nicht – sie teilte in ihrer Story einen Screenshot der Nachricht. Dazu die Worte: „Und du bist einfach nur ziemlich dämlich. Sorry.“

Anschließend will Danni Büchner per Umfrage dann noch von ihren Fans wissen: „Jetzt mal ernsthaft Leute! Jede Mama freut sich doch, beziehungsweise, ist stolz oder verstehe ich das falsch?“ Nach rund neun Stunden stimmten 72 Prozent ihrer Follower mit „Ja“ ab. Danni Büchner scheint mit ihrer Einstellung also nicht allein zu sein.