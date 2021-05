Danni Büchner: Nach Liebes-Aus – nun spricht Ex Ennesto Monte Klartext

Danni Büchner und Ennesto Monte - Ende des vergangenen Jahres ließen die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin und der Mallorca-Sänger die Liebes-Bombe platzen.

Doch lange sollte das Glück der beiden nicht halten, schon wenige Monate später, im März 2021, trennten sich die beiden wieder. Wie es zu dem Liebes-Aus kam, darüber wurde lange gemunkelt. Doch nun spricht Ennesto Monte Klartext über die Beziehung zu Danni Büchner.

Danni Büchner: Ex Ennesto Monte spricht Klartext

Im Interview mit der „Bild“ gibt der 46-Jährige zu: „Wir haben am Anfang leider viel falsch gemacht, wir wollten viel, haben aber nichts erreicht. Unter anderem bei den Dreharbeiten zu ‚Goodbye Deutschland‘ war zu spüren, dass wir uns nicht einig sind. Ich habe mich aus dem Format dann herausgezogen.“

Danni Büchner Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Vor Kurzem hatte sie eine Beziehung mit Ennesto Monte

Mittlerweile sei das Ex-Liebespaar aber befreundet. „Sagen wir mal so, wir beide haben uns wieder vertragen. Wir reden wieder viel miteinander. Sie hat mich zuletzt sehr positiv überrascht“, so Ennesto Monte weiter. Und: „Wir haben uns ausgesprochen und momentan ein tolles freundschaftliches Verhältnis.“

Liebes-Comeback bei Danni Büchner und Ennesto Monte?

Doch wer auf ein Liebes-Comeback hofft, den muss der Schlagersänger enttäuschen. Zur „Bild“ sagt der Ex von Danni Büchner: „Aktuell will mich auf meine Karriere konzentrieren, ein Liebescomeback sehe ich nicht.“ Aber was nicht ist, kann ja noch werden... (cs)