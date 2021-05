Danni Büchner: Intime Sex-Geständnisse – „Jeder, wie er es mag“

Huch, so offenherzig haben wir „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner bislang noch nicht erlebt. Die Witwe von Malle-Star Jens Büchner hat ihre Follower bei Instagram aufgefordert, von ihren intimen Sex-Geschichten zu berichten und plauderte dabei selbst ein wenig aus dem Nähkästchen.

So berichtete Danni Büchner davon, wie sie ihrem Partner denn wieder Lust auf Sex mache. „Ich habe meinem Partner mal einen Lapdance gegeben. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes vom Stuhl gefallen“, berichtet die 43-Jährige.

Danni Büchner: Intimer Sex-Talk mit ihren Insta-Followern

Doch auch ihre Follower haben einiges zu berichten. So erzählt einer von Dannis Fans, dass er gerne eine Gummipuppe in seine sexuellen Aktivitäten einbinde. Für Danni Büchner schon ein wenig „crazy“, aber, so die TV-Auswanderin, „jeder, wie er es mag.“

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Vor Kurzem hatte sie eine Beziehung mit Ennesto Monte

Schmerzhaft wurde es dann auch noch. So schrieb eine Followerin oder ein Follower: „Beim oben liegen im Holzbett aufgekratzt. Seit fünf Jahren eine große Narbe am Knie“ und eine weitere Followerin berichtet gar von Escort-Erfahrungen.

Danni Büchner: „Es war mir eine Freude mit euch“

Na, da scheint Danni Büchner ja einen Nerv getroffen zu haben. So will der „Goodbye Deutschland“-Star in Zukunft häufiger derartige Fragerunden starten. Danni Büchner: „Soooo... Es war mir eine Freude mit euch. Ich hoffe, ihr wart mindestens genauso gut unterhalten wie ich? Vielleicht machen wir das jetzt öfter. Auch mit anderen Themen?! Falls ihr Ideen habt, schreibt mir!“ Da sind wir ja jetzt schon gespannt.

Sexy zeigte sich auch Caro Robens. Andreas hielt sie jedoch für verrückt. Warum nur?