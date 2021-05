Danni Büchner mit emotionalen Worten – „Die Besten gehen zu früh“

Auch in der Welt der Promis ist nicht jeden Tag gute Laune und Glitzer angesagt – das beweist zum Beispiel „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner.

Die Witwe von Jens Büchner zeigt auf Instagram auch ihre dunkle Momente. So offenbarte Danni Büchner am Mittwoch, dass sie nicht gut drauf ist. Und das hatte wohl einen bestimmten Grund.

Danni Büchner: Emotionale Worte an die Fans

Am Mittwoch zeigte Danni Büchner ihren Fans zuerst ihren abgebrochenen Fingernagel – doch das war nicht das wichtigste, das sie beschäftigte.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

In einer kurzen Sequenz sieht man die 43-Jährige lethargisch vor dem Spiegel stehen. Sie gesteht, dass es ihr nicht allzu gut geht. Zu dem Grund hält sie sich relativ bedeckt, deutet nur an: „Die Besten gehen zu früh.“

In dem Zusammenhang erwähnt sie auch ihren Ehemann Jens, der im November 2018 in Palma de Mallorca, dem Wohnort des Ehepaares, starb.

Danni Büchner: Trauer um Willi Herren?

Auffällig ist, dass der TV-Star diese Story ausgerechnet am Tag veröffentlichte, als die Beerdigung des Reality-Stars Willi Herren stattfand. Der 45-Jährige wurde am Mittwoch in Köln beigesetzt, nachdem er Mitte April tot in seiner Wohnungen aufgefunden wurde.

Auch wenn die Auswanderin Willi Herren nicht explizit erwähnt, kann man doch davon ausgehen, dass der Tag seiner Beisetzung die mehrfache Mutter nicht kalt gelassen hat – schließlich kannten sich die beiden Stars durch ihre Mallorca-Auftritte, Herren verteidigte Danni Büchner sogar, als sie während dem Dschungelcamp von vielen kritisiert wurde.

Trotz ihrer Trauer und Melancholie hat sich Danni Büchner dann aber im Laufe des Tages zusammen gerissen. Wie sie verrät, hatte sie Dreharbeiten mit RTL – um was für ein Projekt es sich handelt, ließ Danni Büchner aber offen.