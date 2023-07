Daniela Katzenberger: Schwester Jenny völlig außer sich – „Werde nun rechtliche Schritte einleiten“

Jenny Frankhauser ist auf 180! Die Schwester von Daniela Katzenberger hat ihrem Ärger jetzt auf Instagram ordentlich Luft gemacht. Doch was bringt den TV-Star so auf die Palme?

Es ist ein Millionen-Geschäft: Die Abnehm-Industrie spült den Unternehmen jede Menge Geld in die Kassen. Wer will schließlich nicht gerne schlank sein und einen tollen Körper haben? Gerade in Zeiten von Social Media ist das für viele mitunter fast das Wichtigste im Leben. In solch einer Millionen-Branche lauern aber auch zahlreiche schwarze Schafe – das musste jetzt auch Jenny Frankhauser auf bittere Weise erfahren.

+++Daniela Katzenberger: Schwester Jenny steht in der Kritik – „Sieht sehr unecht aus“+++

Abnehm-Unternehmen macht ungefragt Werbung mit Bildern von Jenny Frankhauser

Dabei ist sie persönlich gar nicht auf dubiose Anbieter von Abnehmshakes oder Pillen herein gefallen. Ein Unternehmen benutzte einfach ungefragt Bilder von der Influencerin (751.000 Follower), um für seine Produkte Werbung zu machen! Klar, dass das Jenny Frankhauser so gar nicht lustig findet.

+++Iris Klein: Tochter Jenny macht trauriges Geständnis – „Habe mich nicht mehr im Griff“+++

Immerhin hat die 30-Jährige immer wieder mit ihrem Gewicht zu kämpfen gehabt, wie sie offen gegenüber ihren Fans zugab. Vor allem seit der Schwangerschaft kämpfte sie mit dem ein oder anderen Kilo. Umso mehr verärgert hat sie nun die ungefragte Werbung mit vermeintlichen Vorher-Nacher-Bildern von ihr.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Jenny Frankhauser warnt ihre Fans

„Geht aktuell überall auf Facebook rum. Werde nun rechtliche Schritte einleiten! Ich habe und werde nie durch irgendwelche Wunderpillen abnehmen! Das geht nur mit ausgewogener/gesunder Ernährung und Sport. Bitte nicht auf so Betrüger hereinfallen“, klärt sie ihre Fans in ihrer Instagram-Story auf.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Nachricht noch rechtzeitig bei den Anhängern der Katzenberger-Schwester angekommen ist.