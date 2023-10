Daniela Katzenberger zeigt sich zum Geburtstag völlig erschlankt – SO viele Kilos sind runter

Einst wollte Daniela Katzenberger das Cover des Playboys zieren. Aus ihrem großen Traum wurde nichts, doch seit Jahren ist die Kult-Blondine im deutschen TV erfolgreich und hat mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia ihr privates Glück gefunden.

Dass Daniela Katzenberger auch durchaus eine kleine Naschkatze ist, daraus hat sie nie einen Hehl gemacht. Doch bis zu ihrem 37. Geburtstag hat sich der Vox-Star ein Ziel gesetzt: Die störenden Kilos müssen runter. Am Samstag ist der Ehrentag nun gekommen und die Katze präsentiert stolz das Ergebnis ihrer eisernen Diät.

Daniela Katzenberger in der Form ihres Lebens?

In ihrer Story verrät Daniela Katzenberger, dass sie erstmal locker ans Training gegangen sei. „Ich war schon motiviert, aber ich kenne mich ja.“ Doch mit der Zeit habe sie immer mehr der Ehrgeiz gepackt. Dank Personaltrainer und einer eisernen Disziplin kann sich das Ergebnis wahrlich sehen lassen: 9,2 Kilo sind runter.

Die 37-Jährige präsentiert ihren neuen Body stolz im Bikini auf Instagram. Zum Vergleich zeigt sie ein Vorher-Nachher-Video. Und tatsächlich ist Daniela Katzenberger nicht nur sichtlich erschlankt, sondern auch durchtrainierter. An Bauch und Oberschenkeln zeichnen sich die Muskeln klar ab. Und die pinke Lieblingshose passt auch endlich wieder.

Doch was war die Motivation, um die viermonatige Tortur durchzustehen? „Mir war’s auch voll schleiß egal, was andere über meine Figur gesagt haben, egal ob positiv oder negativ, aber am Ende des Tages muss ich mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr“, gesteht sie in ihrem Beitrag. Nun strahlt sie wieder bis über beide Wangen. Zu ihrem Geburtstag hat sich Daniela Katzenberger wohl selbst das größte Geschenk gemacht.