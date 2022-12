Daniela Katzenberger kehrt Mallorca den Rücken – DARUM verbringt sie Weihnachten nicht auf der Insel

Zentimeterhoher Schnee, Schlittenfahren, Weihnachtsmärkte und leckeres Essen wünscht sich doch wohl jeder zu Weihnachten. Ganz vorne mit dabei: Daniela Katzenberger. Die TV-Bekanntheit schwärmt immer wieder von ihrer Sehnsucht nach Deutschland. Vor allem in der besinnlichsten Zeit des Jahres fehlt ihr die Heimat.

Seit Jahren lebt Daniela Katzenberger gemeinsam mit Mann Lucas Cordalis und Tochter Sophia auf der sonnigen Insel Mallorca. Und auch Mama Iris Klein hat sich dort niedergelassen. Nachdem sie die letzten Weihnachtsfeste in ihrer Wahlheimat verbrachte, tauscht sie dieses Jahr die Flip-Flops gegen Winterschuhe.

Daniela Katzenberger packt ihre Koffer

Mit Lucas und Sophia im Schlepptau fliegt Daniela Katzenberger über die Weihnachtsfeiertage nach Deutschland. Aktuell ist die Familie im Schwarzwald und genießt die winterliche Landschaft.

Gegenüber „Bild“ verrät die Katze jetzt, warum sie Mallorca den Rücken kehrt: „Weihnachten auf Mallorca ist für mich der Horror, weil ich nichts mit geschmückten Palmen anfangen kann. Der Glühwein auf Malle schmeckt wie aufgewärmte Sangria. Und statt Schnee haben wir 20 Grad plus, das ist dann eher wie Sommer in Deutschland.“

Daniela Katzenberger: DAS plant sie zu Weihnachten

An Weihnachten macht sich die TV-Bekanntheit vor allem selber ein Geschenk: Schlemmen bis zum geht nicht mehr. Das kann sie nun einmal besser in Deutschland, wie sie verrät: „Für mich wäre es kein Weihnachten, wenn ich an den Feiertagen nicht mindestens fünf Kilo zunehme. Und das ist auf Mallorca schwierig, denn Weihnachtsmärkte mit Bratwurst und Bäcker mit Weihnachtsplätzchen sucht man hier vergebens.“

In der Vergangenheit beschwerte sich Daniela Katzenberger schonmal über die fehlende Weihnachtsstimmung auf Mallorca (hier mehr dazu). Das liegt vor allem an den hohen Temperaturen, wie sie bei Instagram erzählte: „Die Leute gehen hier noch wirklich in den Pool und gehen schwimmen ins Meer. Also eigentlich ist noch Sommer, aber eigentlich ist nächsten Monat auch Heiligabend, ganz seltsam. Jedes Jahr das Gleiche: Ich komme damit nicht klar“.