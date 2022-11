Daniela Katzenberger leidet auf Mallorca – „Ich komme damit nicht klar“

Daniela Katzenberger hat es momentan wirklich nicht einfach. Schon seit Längerem hat sie ihren Wunsch geäußert, dass sie wieder nach Deutschland zurück möchte. Ein Grund: Das heiße Klima auf Mallorca. Für sie steht fest: „Ich komme damit nicht klar!“

Und daran hat sich trotz all‘ der Zeit auf der Insel nichts geändert. Auf Instagram wendet sie sich an ihre Fans uns redet im Netz ganz offen und ehrlich über die aktuelle Lage in ihrer Wahlheimat Mallorca.

Daniela Katzenberger: Das vermisst sie auf Mallorca

Hierzulande werden die Tage nicht mehr nur kürzer, sondern auch kälter. Doch genau das gehört ja irgendwo auch dazu, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Schließlich ist es nächsten Monat schon soweit. Doch auf Mallorca sieht es laut Daniela Katzenberger alles andere als weihnachtlich aus.

In ihrer Instagram-Story berichtet sie: „Hier auf Malle sind es immer noch, ich würde schätzen, so 23 Grad, und es ist so seltsam, weil alles schreit hier ‚Weihnachten‘. Die Weihnachtsmärkte werden aufgebaut und es gibt schon überall Glühwein. Aber irgendwie ist gefühlt noch Bikini-Wetter“.

Daniela Katzenberger kommt auf Mallorca nicht in Weihnachtsstimmung.(Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Daniela Katzenberger: „Jedes Jahr das Gleiche“

Mallorca gilt ja als das 16. Bundesland von Deutschland. Jedes Jahr zieht es Millionen Touristen auf die Insel. Dieses Jahr wollen sie aber anscheinend gar nicht mehr nach Hause, wie Danni erzählt: „Die Insel ist immer noch voll mit Touris. War das letztes Jahr so krass? Ne, ich glaube nicht. Dieses Jahr sind die Leute mega ausgehungert und wollen gar nicht mehr heim. Herbst auf Malle ist wie Sommer in Deutschland“.

Das mag auch an den immer noch hohen Temperaturen liegen. „Die Leute gehen hier noch wirklich in den Pool und gehen schwimmen ins Meer. Also eigentlich ist noch Sommer, aber eigentlich ist nächsten Monat auch Heiligabend, ganz seltsam. Jedes Jahr das Gleiche: Ich komme damit nicht klar“.

Mehr News:

Bleibt abzuwarten, ob es für die Katze auf Mallorca noch weihnachtlich. Doch so oder so werden sich Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis mit Tochter Sophia ein schönes Fest machen.