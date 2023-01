Daniela Katzenberger: Ehekrise mit Lucas Cordalis? Aus diesem Grund ist er ohne sie nach Australien geflogen

Seit dem Jahresbeginn sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis getrennt – zumindest räumlich. Der Sohn von Costa Cordalis (†75) nimmt ab dem 13. Januar am RTL-Dschungelcamp teil und ist schon Anfang des Monats dafür nach Australien geflogen. Allerdings ohne seine Ehefrau.

Während viele Dschungelcamp-Kandidaten wie Verena Kerth und Jolina Mennen Unterstützung von ihren Partnern bekommen, fliegt Lucas Cordalis ohne seine große Liebe nach Down Under. Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, klärt nun endlich auf, wieso sich Dani und Lucas erst Ende Januar wiedersehen werden.

Daniela Katzenberger bleibt wegen Tochter und RTL2-Sendung auf Mallorca

Kriselt es etwa bei den Turteltauben? Nein, in der Beziehung von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ist auch nach über sechs Jahren Ehe noch immer alles rosig. Das bestätigt nun auch Iris Klein. Die Schwiegermutter des Dschungelcamp-Kandidaten verrät, wieso seine Frau Daniela in der gemeinsamen Wahlheimat Spanien bleiben muss.

„Natürlich hätte Daniela gerne ihren Mann unterstützt, aber Sophia muss in die Schule und wir drehen zeitgleich auf Mallorca die eigene Sendung weiter in dieser Zeit“, berichtet Iris gegenüber „Promiflash“. Die Tochter der Kult-Blondine ist schon sieben Jahre alt und schulpflichtig. Das Mädchen einen ganzen Monat allein zu lassen, kommt für ihre Eltern nicht in Frage. Zudem ist der Terminkalender der Katze prall gefüllt. Aktuell steht sie für die neuen Folgen ihrer RTL2-Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ vor der Kamera.

Ein Streit ist also glücklicherweise nicht der Grund für ihre temporäre Fernbeziehung. Ganz allein muss Lucas Cordalis aber trotzdem nicht nach Australien. Ihn begleitet sein angeheirateter Schwiegervater. „Peter unterstützt Lucas sehr, da die beiden emotional verbunden sind und das gleiche Denken haben. Darum kann Peter immer am besten erklären, was gerade in Lucas vorgeht“, so Iris Klein über ihren Mann.

Für die Familie von Daniela Katzenberger wäre Lucas‘ Sieg im Dschungelcamp übrigens bereits die dritte Krone. Sein Vater Costa Cordalis ist im Jahr 2004 zum allerersten Dschungelkönig Deutschlands ernannt worden. 14 Jahre später sitzt keine Geringere als Danielas Schwester Jenny Frankhauser auf dem Thron.