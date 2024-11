Daniela Katzenberger: Irre Diät ging Lucas auf die Nerven – „Laune im Keller“

Es ist die Transformation des Jahres: Die quirlige Kultblondine Daniela Katzenberger (38) hat sich in eine echte Fitness-Queen verwandelt! Der „Goodbye Deutschland“-Star hat sich sogar einem Bikini-Fitness-Contest gestellt und dabei einen beeindruckenden zweiten Platz ergattert. Und das, obwohl sie früher nicht gerade als Sportfanatikerin bekannt war. Doch 2023 war das Jahr der großen Veränderungen für die Katze!

Mit eiserner Disziplin und unter der strengen Aufsicht ihres Personal-Trainers Tobi hat Daniela den inneren Schweinehund besiegt. Dreimal die Woche hieß es: Gewichte stemmen und Sit-ups machen, statt auf der Couch zu relaxen. Aber damit nicht genug – auch ihre Ernährung wurde komplett umgestellt. Vor dem Wettkampf war ihr Diät-Plan besonders knallhart. Doch die Mühe hat sich gelohnt: Stolze 11 Kilo sind gepurzelt!

Daniela Katzenberger: Abends gab es mal ein Eis

Gute-Laune-Bär Lucas Cordalis (57) musste sich in dieser Zeit so manches Mal zusammenreißen. Bei der „McDonald’s Benefiz-Gala“ in München gestand er gegenüber „BUNTE.de“: „Der strikte Speiseplan meiner Frau vor dem Wettkampf hat mich wahnsinnig genervt. Zum einen, weil man so das gemeinsame schöne Essen vermisst, zum anderen, weil die Laune natürlich auch von morgens bis abends im Keller ist. Man sagt ja auch: ‚Du bist nicht Du, wenn Du hungrig bist‘ – und das habe ich schon zu spüren bekommen.“

+++ Daniela Katzenberger: Plötzlich wird es ernst – „Bekomme Panikattacken“ +++

Doch Lucas wäre nicht der liebende Ehemann, der er seit acht Jahren ist, wenn er seiner Daniela nicht auch in dieser Zeit den Rücken gestärkt hätte. „Ich habe sie natürlich unterstützt und wusste, wofür sie das macht. Da macht man dann mal ein Auge zu oder schaltet auf Durchzug,“ offenbart er charmant. Derweil nimmt Tochter Sophia das alles locker. Sie probiert gerne von Mamas gesunden Kreationen und wenn’s mal nicht schmeckt, zaubert sie sich laut „BUNTE.de“ einfach ihre Lieblingsspeise: Maccaroni and Cheese.





Und nach all dem Schweiß und Verzicht? Da gönnt sich Daniela auch mal was. In Las Vegas, wo sie sich für den „Miss Universe“-Contest qualifizierte, hat sie es sich so richtig gut gehen lassen. „Zum Frühstück gabs ungefähr drei Bagels mit Frischkäse, mittags ’ne Pizza und abends Eis“, verrät der Vox-Star der Illustrierten.