Daniela Katzenberger: Plötzlich wird es ernst – „Bekomme Panikattacken“

Daniela Katzenberger kennt man eigentlich stets gut gelaunt und voller Energie. Doch natürlich erlebt auch der TV-Star die Schattenseiten des Lebens immer wieder. Bereits seit ihrer Kindheit belastet die Blondine eine Erkrankung.

Die Folgen bekommt sie bis heute zu spüren, unter anderem in Form von Panikattacken. Vor allem in dieser einen Situation wird es häufig ernst und Daniela muss durchgreifen, um Schlimmeres zu verhindern.

Daniela Katzenberger: Darunter leidet sie seit Jahren

Seit Jahren leidet Daniela Katzenberger unter Herzrhythmusstörungen. Sie zählt damit zu rund 2 Millionen Deutschen, deren Herz zu langsam, schnell oder unregelmäßig schlägt. Schwindel, Atemnot oder Müdigkeit – die typischen Symptome einer Herzrhythmusstörung – kennt der TV-Star daher zu gut.

Und das macht Daniela Angst! So sehr, dass die Blondine in bestimmten Situationen Panikattacken bekommt. Das verriet sie jetzt in der VOX-Sendung „Doc Caro – Die Sprechstunde“.

Hier bekommt sie oft Panikattacken

„Ich habe das oft beim Autofahren, da bekomme ich Panikattacken, weil ich weiß, es ist keiner da, der mir helfen kann. Ich musste schon oft rechts ranfahren, um mich zu beruhigen“, erzählte sie Dr. Carola Holzner über die Folgen ihrer Herzrhythmusstörungen. Mit ihrem Verhalten konnte sie so in der Vergangenheit schon brenzlige Situationen am Steuer verhindern.

Denn im Falle einer Panikattacke während der Fahrt besteht nicht nur für den Betroffenen Lebensgefahr, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Eine beeinträchtigte Fahrtüchtigkeit kann fatale Folgen haben – zum Beispiel schwere Unfälle.

Daniela Katzenberger scheint sich dessen bewusst und greift daher sofort durch, wenn sie erste Anzeichen bemerkt. Ein vorbildliches Verhalten. Es bleibt der Blondine aber zu wünschen, dass eine Fahrtunterbrechung in Zukunft irgendwann nicht mehr erforderlich sein wird und sie ihre Panikattacken in den Griff bekommt. Kein einfaches Vorhaben – doch, wenn eine es meistern kann, dann der TV-Star!