Daniela Katzenberger macht sich vor ihrem Lucas zur Lachnummer – „Fuck“

Daniela Katzenberger ist als DIE Kult-Blondine des Landes bekannt. Mit ihrem Pfälzischen Dialekt und ihrem losen Mundwerk unterhält sie bereits seit Jahren die Zuschauer des Senders VOX.

Auch liebestechnisch läuft es für den Fernsehstar wie am Schnürchen. Seit Anfang 2014 ist sie mit dem Schlagersänger Lucas Cordalis liiert, das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Nun hat sich Katzenberger jedoch ein neues Ziel gesetzt und sorgt mit ihrem Vorhaben bei Lucas für Lachanfälle.

Daniela Katzenberger macht sich zum Affen

Dem Instagram-Profil von Daniela Katzenberger folgen stolze 2.3 Millionen Menschen. Das Video, das der Fernsehstar nun teilte, sorgte sicherlich für laute Lacher bei ihren Fans. Denn die 37-Jährige brachte sich in den vergangenen Monaten in Top-Form, um sich einen ihrer größten Träume zu erfüllen. Die Kult-Blondine wollte bei einem großen Fitness-Wettbewerb auf der Bühne stehen und trainierte dafür jeden Tag.

In dem Instagram-Clip zeigt Daniela Katzenberger ihrem Lucas dann die Posen, die sie auf der Wettkampf-Bühne einnehmen möchte. Nachdem ihr Liebster „Posing-Übung, Part eins“ ankündigt, kommt die Influencerin nur in BH und Leggings gekleidet ins Zimmer. Bevor der VOX-Star überhaupt die erste Pose einnehmen kann, fängt er schon lauthals an zu lachen.

Dann nimmt Daniela Katzenberger verschiedene Posen ein, die Sportler bei Bodybuilding-Contesten für gewöhnlich an den Tag legen. Der Fernsehstar kann sich dabei selbst nicht ernst nehmen und bricht immer wieder in Gelächter aus. Auch ihr Lucas scheint sich bestens unterhalten zu fühlen. So sehr hat sich die Kult-Blondine vor ihrem Ehemann wohl noch nie zur Lachnummer gemacht.

Aber der VOX-Star betrachtet ihre Performance mit Humor und schreibt: „Oh mein Gott! Das will ich euch nicht vorenthalten! Ich hab VERSUCHT vor Lucas meine Posen auf der Wettkampf-Bühne zu üben. Ich hab es wirklich versucht, aber ich kann vor dem einfach nicht ernst bleiben. Fuck!“ Die Eheleute scheinen sich prächtig amüsiert zu haben.

Begeisterung aufseiten der Fans

Die Fans von Daniela Katzenberger wissen die humorvolle Art ihres Idols zu schätzen. Unter dem Instagram-Video finden sich reihenweise positive Kommentare wieder. Die Follower des Fernsehstars schreiben:

„Daniela ist einer der sympathischen und lustigen Menschen überhaupt hier auf Social Media!“

„Hut ab. Was du in einem Jahr geschafft hast. Hammer!!! Du kannst echt stolz auf dich sein und bist bestimmt ein Vorbild für viele.“

„Ich kann nicht mehr. Du hast meinen Tag gerettet! Danke dir so sehr fürs teilen!“

„Ich schmeiß mich weg, ich finde euch beide so klasse. Lucas macht auch jeden Scheiß mit und Daniela zeigt sich auch einfach mal so.“

„So ein unglaublich sympathischer Mensch, man könnte sich den ganzen Tag die Serien rauf und runter anschauen.“

Auf die Unterstützung ihrer Fans kann sich die Entertainerin immer verlassen.

