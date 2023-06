Daniela Katzenberger ist wieder zurück im deutschen TV! Mit ihrer Show „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ zeigt sie sich vorerst das letzte Mal bei RTL2. Anschließend folgt der Wechsel zu ihrem Stamm-Sender Vox.

In der mittlerweile siebten Staffel ihrer Sendung möchte es die TV-Bekanntheit dafür nochmal richtig krachen lassen. Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Tochter Sophia nehmen die RTL2-Zuschauer mit durch ihren verrückten Alltag. Und der hat es in sich.

Daniela Katzenberger: Küchenkauf wird zum Fiasko

In der dritten Folge am Mittwochabend (28. Juni) steht eine neue Küche auf dem Plan der Katzenberger/Cordalis Familie. Dafür machen sich die drei auf den Weg in ein Möbelhaus und werden vor Ort von einem Mitarbeiter bedient. Küche für Küche schauen sie sich an. Doch auf einen Nenner kommen Daniela und Lucas wohl nicht.

Denn die Geschmäcker der beiden in Sachen Küchengestaltung sind Grund auf verschieden. Während Lucas eher etwas Schlichtes präferiert, möchte die Tochter von Iris Klein, wen wundert’s, pink so weit das Auge reicht. Im Möbelladen kommt es dann zu Zickereien zwischen dem Ehepaar.

Katze stichelt gegen ZDF-Star Markus Lanz

Schonunglos ehrlich und absolut direkt: So kennen wir Daniela Katzenberger. Auch in Sachen Küchengestaltung findet sie nun deutliche Worte und beschreibt ihre Ansichten auf die katzenbergerische Art. Nur doof, dass sie damit ZDF-Moderator Markus Lanz auf den Schlips tritt: „Die Küchen waren alle so seelenlos. Die hatten überhaupt keine Persönlichkeit. Die war wie der Markus Lanz unter den Küchen: Die waren so aalglatt und perfekt. Ich will aber eher so einen Marilyn Manson oder ACDC, die eine Persönlichkeit haben.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

RTL2 zeigt „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.