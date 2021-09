Daniela Katzenberger: Missgeschick im Gym – plötzlich sehen alle ihren nackten Po

Aufgepasst bei der Kleiderwahl. Das richtige Outfit für den Sport zu finden, ist nicht so einfach. Auf der einen Seite soll es möglichst funktional sein, man will sich beim Training ja wohlfühlen. Auf der anderen Seite will man ja aber auch nicht rumlaufen wie der letzte Depp. Ein Problem, das wohl auch Daniela Katzenberger kennt.

Auf Instagram teilte die TV-Schönheit nun ein Video, das sie beim Training auf dem Stepper zeigt. Doch eine Kleinigkeit scheint Daniela Katzenberger vorab übersehen zu haben.

Daniela Katzenberger präsentiert nackte Tatsachen beim Training

So teilte die 34-Jährige ein Video, dass ihre Rückansicht beim Sport zeigt und siehe da... das Video zeigt mehr, als von Daniela Katzenberger geplant.

------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015) und lebt auf Mallorca

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

------------------

„... und warum zur Hölle sagt mir niemand, wie durchsichtig diese schei* Hose ist“, fragt die Katze auf Instagram, spielt dazu den Song „Ich bin gern nackt“ von Sängerin Pia Magnet ein.

Ihr Training unterbrach die Katzenberger aber trotz freier Sicht auf den nackten Hintern nicht ab. Das nennt man dann wohl Einsatz!

---------------

Weitere News zu Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger: Fan sieht sie ausgerechnet HIER – „Okay, krass“

Daniela Katzenberger filmt sich im Schlaf-Outfit: Ahnt sie, was hinter ihr geschieht?

Daniela Katzenberger macht ernst – und verrät die Wahrheit hinter ihren Bildern

--------------------

Zuletzt teilte Daniela Katzenberger ein Foto mit ganz besonderer Tragweite. Was sie uns DAMIT sagen will, liest du HIER.