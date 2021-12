Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

Daniela Katzenberger verrät Familiengeheimnis – „Schon seit 4 Generationen in der Katzen-Family“

Daniela Katzenberger hat das Weihnachtsfieber gepackt! Seit dem 1. Advent ist die „Katze“ so richtig in Weihnachtsstimmung – mit allem was dazugehört: Weihnachtsbaum, ulkige Jumpsuits und Plätzchen backen.

Ihren Fans verriet Daniela Katzenberger jetzt sogar das geheime Familienrezept für „Mamas Buttergebäck“.

Daniela Katzenberger in der Backstube: Für die Fans gibt es das geheime Familienrezept!

Gemeinsam in der Küche stehen und Plätzchen backen – für viele Familien ist das ein Muss für die Vorweihnachtszeit. Auch Daniela Katzenberger verschlug es jetzt mit Mann Lucas Cordalis in die heimische Backstube.

Am Wochenende wurden im Hause Katzenberger fleißig Weihnachts-Kekse gebacken. „Sooo, heute haben wir gefühlt 2 Tonnen Buttergebäck gebacken, mega“, schreibt Daniela Katzenberger bei Instagram und teilt dazu ein Bild mit Mann Lucas vom ersten Naschen.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Im November 2020 nahm sie mit Lucas an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil – als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Dann hat sie aber noch etwas ganz Besonderes für ihre Fans parat: Es gibt das originale Rezept aus dem Hause Katzenberger. „Habe euch mal unser Buttergebäck-Rezept mitgepostet, so wie wir es schon seit 4 Generationen in der Katzen-Family backen“, schreibt der Reality-Star.

Und weil vielen aufgefallen ist, dass bei dem Rezept gleich zehn Mal Eiweiß übrig bleibt, gibt es auch noch einen Tipp. Das nutzt Daniela Katzenberger nämlich für Zimtsterne.

Für alle Katzenberger-Fans heißt es dann wohl jetzt: Auf die Plätzchen, fertig, los!

