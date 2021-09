Daniela Katzenberger: DARUM fliegt sie zurück nach Deutschland – „Bin voll traurig“

Man kann manche Dinge nicht immer direkt verstehen. So wohl auch die letzten Instagram-Bilder und Videos von Daniela Katzenberger.

Daniela Katzenberger. Foto: IMAGO / Revierfoto

Die TV-Blondine lebt bekanntlich bereits seit einigen Jahren auf Mallorca. Sonne, Strand, Meer. Das sind Dinge, die Daniela Katzenberger jeden Morgen erwarten. Und doch: So ganz glücklich scheint Daniela Katzenberger, die einst im Playboy landen wollte, auf Mallorca nicht zu sein.

Daniela Katzenberger: Zum Feiern zurück nach Deutschland

Wie sehr ihr Deutschland ab und an fehle, hat Daniela Katzenberger ja bereits des Öfteren erwähnt. So auch wieder in ihrer aktuellen Instagram-Story.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

So zeigt ein Bild Daniela im Flugzeug. Dazu schreibt die 34-Jährige: „Bin voll traurig dass ich jetzt wieder nach Deutschland fliegen muss…#ironieoff“

Daniela Katzenberger: Erst Katzenkuscheln dann Party mit der Katze

Ganz so traurig scheint, die Katzenberger dann also doch nicht. Verständlich schließlich erwartet sie in Deutschland erst einmal eine ausgiebige Kuschelstunde mit diversen Katzen, ein schickes Abendessen und eine anschließende ausgelassene Partynacht.

Man muss die kinderfreie Zeit dann auch einfach mal genießen. Oder wie es Daniela Katzenberger so schön sagt, als sie sich am Samstagmorgen dezent verschlafen bei ihren Fans meldet: „So schön war's. Musste auch mal wieder sein.“

