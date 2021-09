Daniela Katzenberger: Schwester Jenny verrät – „Du wirst erstaunt sein“

Es ist eines der Themen der Influencer- und Instagram-Szene. Die Frage nach dem richtigen Körpergefühl. Oder wie es im Englischen so schön heißt: Body Positivity. Eine, die sich auch sehr mit dem Thema beschäftigt, ist Jenny Frankhauser, die kleine Schwester von Kultblondine Daniela Katzenberger.

So hatte die 29-Jährige immer die Sorge zu sehr im Schatten ihrer Schwester Daniela Katzenberger zu stehen. Erst mit ihrem Sieg beim „Dschungelcamp 2018“ schien sich das für Jenny Frankhauser ein wenig geändert zu haben.

-------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

----------------

Und heute, mehr als drei Jahre später, ist Jenny zu einer selbstbewussten, mutigen Frau geworden. Das beweist der TV-Star nun auch bei Instagram.

So teilte die 29-Jährige ein Foto von sich im stylishen Bauchfrei-Look. Dass Jenny dabei keine Size-Zero trägt... geschenkt. „Du wirst erstaunt sein, was du anziehst, sobald du beginnst, an dich zu glauben“, so Frankhauser zu dem sexy Schnappschuss.

Daniela Katzenberger: Schwester Jenny bekommt Unterstützung von Fans und Mama

Eine Aussage, die auch Fans und Freunde unterstützen. So schrieb Mama Iris Klein ganz entspannt: „Egal, bequem muss es sein.“ Und eine andere Followerin fügte an: „Wunderschön! Und so wahr – Selbstbewusstsein ist alles.“

---------------

Weitere News zu Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger: Fan sieht sie ausgerechnet HIER – „Okay, krass“

Daniela Katzenberger filmt sich im Schlaf-Outfit: Ahnt sie, was hinter ihr geschieht?

Daniela Katzenberger macht ernst – und verrät die Wahrheit hinter ihren Bildern

--------------------

Zuletzt veröffentlichte Jenny Frankhauser sehr berührende Zeilen. Was war geschehen?