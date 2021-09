Daniela Katzenberger: Lucas filmt sie DABEI – „Wie bekloppt“

Die beiden sind echt ein Traumpaar. Seit Anfang 2014 gehen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis gemeinsam durch die Welt. Seit 2015 sind sie sogar Eltern.

Man könnte also meinen, dass nach all den Jahren auch ein wenig Langeweile in die Beziehung von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis eingekehrt ist. Doch wenn man den beiden bei Instagram zuschaut, kann davon nun wirklich keine Rede sein.

Daniela Katzenberger: In diesem Moment wird ihr alles klar

Die beiden necken sich, lieben sich, gehen gemeinsam durch dick und dünn. Und sie können sich auch bestens auf den Arm nehmen, wie die aktuelle Instagram-Story von Daniela Katzenberger beweist.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015) und lebt auf Mallorca

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

Darin sieht man die 34-Jährige, wie sie gerade ihre Instagrambilder inszeniert. Gefilmt natürlich von Lucas Cordalis. Und zugegeben, das sieht schon ein wenig seltsam aus.

Daniela Katzenberger kann auch über sich selbst lachen

Das hat wohl auch Daniela Katzenberger selbst gemerkt. So sieht man Daniela in Leggins und weißem Top, wie sie sich verrenkt, um ihr Sandwich samt Kaffeespezialität am besten in Szene zu setzen.

Doch die Katze kann auch über sich selbst lachen. „Und was Lucas sieht. Scheiße, ich kann nicht mehr. Jetzt sieht man erst mal, wie bekloppt das aussieht. #influencerlifeundso“

Wow, Daniela Katzenberger teilte zuletzt ein Bild aus ihrem Pool auf Mallorca. Auf Bademode verzichtete die 34-Jährige dabei komplett.