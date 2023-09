Daniela Katzenberger teilt ehrliche Worte – „Von der Unzufriedenheit zerfressen“

Wer kennt ihn nicht, den inneren Schweinehund? Auch vor Prominenten wie Daniela Katzenberger macht er nicht Halt. Doch die Kult-Blondine hat ihrem inneren Schweinehund jetzt den Kampf angesagt.

Denn der Punkt ist erreicht, an dem sie „von der Unzufriedenheit zerfressen“ ist, wie Daniela Katzenberger jetzt offen zugibt.

Daniela Katzenberger kämpft gegen Schweinehund

Es ist wohl das, was die Fans am meisten an der 36-Jährigen schätzen: Dass sie authentisch ist. Offen und ehrlich. Und dass sie sich auch in Momenten zeigt, in denen nicht alles perfekt ist. Beispielsweise in ihrer Doku „Familienglück auf Mallorca“. Aber auch auf ihrem Instagram-Kanal.

+++Jenny Frankhauser lässt Bombe platzen – es betrifft auch Daniela Katzenberger+++

Wer der Kult-Blondine dort folgt, hat sie gewiss schon ungeschminkt, im „Out of bed“-Look gesehen – oder wie jetzt beim Kampf gegen den inneren Schweinehund. Dort hat die 36-Jährige nun nämlich ein kurzes Video geteilt, das sie beim Sport zeigt. Auf dem Laufband, auf dem Crosstrainer, bei Ausfallschritten,… die Liste ist lang. Und auffällig ist: Es sind nicht die perfekten Momente, sondern die, in denen Daniela Katzenberger richtig die Zähne zusammenbeißt und kämpft.

Daniela Katzenberger offen: „Von der Unzufriedenheit zerfressen“

Dazu schreibt sie: „Von der Unzufriedenheit zerfressen hab ich vor knapp vier Monaten Folgendes gesagt: Okay Daniela! Ab jetzt gilt: Katze gegen Schweinehund!!!“ Und dieser Schweinehund war offenbar ganz schön hartnäckig, wie ihre nächsten Worte deutlich machen: „Und ich kann euch sagen… dieser bekloppte Schweinehund ist ein verdammt hartnäckiges, scheiß Drecksvieh!!“

Mehr News:

Doch die 36-Jährige weiß auch: „Irgendwo muss man ja anfangen.“ Und das hat sie scheinbar getan. Mit Tobias Wendeler an ihrer Seite. Er bringt die Katze ganz offenbar durch ihre Sportsessions. Was sich in den vier Monaten getan hat und ob Daniela Katzenberger mittlerweile die Unzufriedenheit hinter sich lassen konnte? Das hat sie noch nicht verraten. Aber sie hat einen Teil zwei versprochen.