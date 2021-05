Daniela Katzenberger mit deutlicher Ansage – „Das ist Bulls**t!“

Daniela Katzenberger ist in dieser Woche wieder in aller Munde. Die 34-Jährige hat sich vor Kurzem ihre Brüste straffen und sich dabei von RTL2 begleiten lassen.

Die Reise zu ihren neuen Brüsten war in ihrer Doku „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ zu sehen. Doch nicht alle Fans der Kult-Blondine finden den Schritt, den sie gegangen ist, gut. Die Mutter der fünfjährigen Sophia musste so einige Kritik einstecken.

Daniela Katzenberger: Diskussion um Sendung

Am Freitag meldete sich Daniela Katzenberger aus dem Familienurlaub in der Schweiz und erklärte sich ihren Instagram-Followern. „So extreme Reaktionen zu einer Sendung hab ich eigentlich noch nie gehabt“, so die Katze. „Es war auch so extrem gespalten. So 60 Prozent haben Verständnis, aber es waren auch echt viele, die es richtig scheiße fanden.“

Daniela Katzenberger Foto: IMAGO / Revierfoto

Das ist Daniela Katzenberger

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Sie solle doch zu ihrem Körper stehen, finden viele Fans von Daniela Katzenberger, wie sie weiter verrät. Durch ihre OP gebe sie anderen Frauen das Gefühl, dass hängende Brüste nichts mehr wert seien und sie renne zum Schönheitsdoc wie andere zum Zahnarzt. Die Auswanderin findet klare Worte: „Das ist Bulls**t!“ Viele Jahre lang habe sie sich überlegt, ob sie sich wirklich einer erneuten Brust-OP unterziehen solle oder nicht.

Daniela Katzenberger: „Gibt beschissenere Vorbilder als mich“

„Und von wegen Vorbildfunktion: Ganz ehrlich, es gibt bestimmt beschissenere Vorbilder als mich.“ Deutliche Worte!

Am Mittwoch bekommen die Fans noch zwei weitere Folgen der Doku zu sehen. Ob es dann wieder so viel Redebedarf geben wird? Wir dürfen gespannt sein! (cs)

„Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2.