Daniela Katzenberger: Brust-OP! Jetzt zeigt sie das Ergebnis – „Meine neuen Katzen-Berge“

Große Veränderung bei Daniela Katzenberger!

Die 34-Jährige hat sich für eine Brust-OP entschieden. In der neuesten Folge „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ begleitet RTL2 die „Katze“ bei ihrem Weg dort hin und zeigt das Ergebnis nach dem Eingriff.

Daniela Katzenberger legt sich unters Messer – „Der Leidensdruck wird immer größer“

Schon seit einigen Jahren denkt Daniela Katzenberger offenbar über eine Brust-OP nach, jetzt hat sie sich zu diesem Schritt entschieden. Durch die Geburt von Tochter Sophia sind ihre Brüste „außer Form.“

„Ich bin die Person, die es am meisten stört. Der Leidensdruck wird immer größer“, gesteht Daniela Katzenberger. „Jetzt oder nie“, meint Daniela Katzenberger in ihrer Doku-Soap. Die Angst davor ist trotzdem groß.

------------------------

Das ist Daniela Katzenberger

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

------------------------

Für Mann Lucas Cordalis müsste sie die OP nicht machen. „Uns Männern ist es doch eigentlich egal. Wir merken doch gar nicht diesen schleichenden Prozess, wenn die Brüste so langsam von oben nach unten gehen“, sagt er.

Das „ständige Generve“ sei „viel schlimmer“. „Deswegen sagt man irgendwann, wenn der Leidensdruck so groß geworden ist: ‚Schatz mach was du willst, mir ist es völlig egal, ich steh' hinter dir“, so Lucas Cordalis.

----------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

-----------------

Daniela Katzenberger: „Ich hatte selbst nach meinem Kaiserschnitt nicht annähernd so Schmerzen.“

Nach langer Überlegung fiel die Entscheidung auf eine Schönheits-OP. Danach gesteht sie: „Ich hatte selbst nach meinem Kaiserschnitt nicht annähernd so Schmerzen.“

Wie das Ergebnis aussieht und wie Daniela Katzenberger die Operation überstanden hast, erfährst du bei RTL2 oder in TVNOW-Mediathek.

Daniela Katzenberger zeigt die „neuen Katzen-Berge“

Via Instagram meldete sich Daniela Katzenberger während der Sendung zu Wort und zeigte allen das Ergebnis. Sie zeigt ein Vorher-Nachher-Bild und schreibt dazu: „Meine neuen Katzen-Berge.“

„Boah Leute, ich kann euch echt nicht sagen wie megaaaa glücklich und gleichzeitig erleichtert ich bin…. wie ich ja auch in der Sendung erzählt habe, ist das ja etwas worüber ich schon seeeehr lange nachgedacht habe und dieser Wunsch ist schon einige Jahre in meinem Kopf gereift“, so Daniela Katzenberger.

An alle, die über eine Brust-OP nachdenken, schickt sie eine Warnung. „Brecht so eine Entscheidung NICHT übers Knie!“

Daniela Katzenberger ist zurzeit mit ihrer Familie in der Schweiz. Was sie dort mit Tochter Sophia macht, erfährst du hier! (fs)