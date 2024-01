Daniela Katzenbergers ultimativer Diät-Tipp: Bis zu 3 Döner am Tag – „Geiler Scheiß!“

Wer hätte das gedacht? Reality-Star Daniela Katzenberger liebt leckeres Essen, und noch dazu ist sie ist eine kleine Naschkatze. Ausgerechnet zu Jahresbeginn, wo alle nur von Diäten reden, gesteht die Blondine offenherzig: Ihr Lieblingssnack ist ein Döner!

Wie kann das sein? In den letzten Wochen purzelten bei der Blondine ja nur so die Pfunde, was ihr nicht nur Lob und Anerkennung einbrachte.

Danielas Geheimrezept bei Heißhunger

Bereitwillig offenbart sie ihr Snack-Geheimnis. Nanu – als talentierte Köchin oder passionierte Food-Bloggerin ist sie bisher im Fernsehen nicht in Erscheinung getreten.

++ Daniela Katzenberger: Ihr persönlicher Weg zu ihrem Wohlfühlgewicht ++

Okay, sie war vor Jahren mal Gastgeberin bei „Das perfekte Promi Dinner“ auf Mallorca und trat dort unter anderem gegen Ramona Drews an. Aber eine eigene Kochshow? Eher nicht. Jetzt also ein kulinarischer Tipp von Daniela Katzenberger. So ungewöhnlich das klingt, so überraschend ist auch ihr Rezept. Und es kommt noch besser: Der Lieblingsimbiss der „Katze“ ist kinderleicht nachzumachen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Ein Geheimnis nehmen wir schonmal vorweg: Es geht um was Süßes. Wie, ein süßer Döner? Kann das überhaupt schmecken?

Daniela Katzenberger – ihren Lieblings-Döner macht sie selbst

Überzeuge dich selbst. Hier kommt der geheime Life-Hack des Reality TV-Stars, den sie am Donnerstag (4. Januar) in ihrer Instagram Story mit ihren Fans teilte.

„Ich muss euch mal zeigen, was ich mir immer mache, wenn ich richtig Bock auf was Süßes habe, und mir nicht gerade eine Tafel Schokolade reinhauen will: Ich nehme mir eine Dattel, mach die auf, mache ein bissel Erdnussbutter rein. Und dann nehme ich so zwei, drei, vier, fünf zuckerfreie Schokodrops, und dann baue ich mir so’n kleinen Dattel-Döner“, kichert sie voller Vorfreude.

Im Video ist zu sehen, wie sie parallel zu ihren Kommentaren den süßen Imbiss zusammenbastelt, natürlich mit perfekt gemachten knallroten Fingernägeln. „Ich liebe das! Boah dann ess‘ ich mir so zwei oder drei, und dann ist Schluss!“ Dann wird genascht. „Ich geh‘ kaputt, mein Dattel-Döner. Ich freu mich.“, dann hört man die Katze kurz kauen und mit vollem Mund glücklich sagen: „Geiler Scheiß!“

Wir finden: Voll süß! Und das allerbeste an diesem Döner-Trick: Du hast nach diesem Snack null Probleme mit einem Atem, der fies nach Zwiebel oder Knoblauchsoße riecht.