Daniela Katzenberger führt ihren Lucas vor – „Langsamer geht es nicht mehr“

Sie gilt als DIE Kult-Blondine Deutschlands und ist ein wahrer Reality-TV-Star. Daniela Katzenberger ist auf der Karriereleiter ganz oben angekommen und hat sich mit ihrer authentischen Art und ihrem pfälzischen Dialekt einen Namen gemacht. Der Sender VOX strahlt bereits seit dem Jahr 2009 Doku-Soaps mit der Entertainerin aus.

Auch privat hat Daniela Katzenberger ihr großes Glück bereits gefunden. Seit dem Jahr 2014 ist der Fernsehstar mit dem Musiker Lucas Cordalis liiert, ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt. Mittlerweile lebt die kleine Familie auf der Sonneninsel Mallorca. Doch auch im Hause Katzenberger-Cordalis scheint ab und an mal der Haussegen schief zu hängen.

Daniela Katzenberger kann es kaum fassen

Daniela Katzenberger und ihr Lucas scheinen ein perfektes Paar zu sein. Auch nach all den Jahren als Ehepaar wissen die beiden, was sie aneinander haben. Lediglich in Sachen Haushalt scheinen die Erwartungen der Liebenden auseinanderzugehen. In einem neuen Instagram-Reel, das die Kult-Blondine nun mit ihren 2,2 Millionen Followern teilte, führt Katzenberger ihren Liebsten nun ganz schön vor.

Während im Hintergrund der Hit „Das bißchen Haushalt … sagt mein Mann“ von Johanna von Koczian läuft, hat Daniela Katzenberger ihren Lucas dazu beauftragt, die Wäsche abzuhängen. In einem langsamen Tempo faltet der Schlagerstar seine Boxershorts zusammen, als die 37-Jährige ihm weitere Unterhosen von sich dazulegt.

Doch als Lucas Cordalis einen knappen Tanga seiner Liebsten, an dem kaum Stoff dran ist, zusammenlegen soll, gerät der Musiker schnell an seine Grenzen. Unruhig versucht der Sänger die Unterwäsche von Daniela Katzenberger zusammenzulegen, die beinahe ausschließlich aus Schnüren besteht. Schließlich gibt Lucas auf und schmeißt vor Wut den gesamten Wäscheständer um.

Belustigung aufseiten der Fans

Die Fans von Daniela Katzenberger freuen sich über das satirische Video des Ehepaars. Unter dem Instagram-Beitrag finden sich reihenweise belustigte Kommentare wieder. Die Follower des Fernsehstars schreiben:

„Ich lache Tränen, wie herrlich!“

„Ich sehe vor meinem inneren Auge, wie er jetzt verzweifelt versucht den Wäscheständer wieder aufzustellen und sich dabei die Finger klemmt…“

„Haha, so ein Schatz! Langsamer geht es nicht mehr…“

„Pure Begeisterung in seinem Gesicht, herrlich!“

„Die armen Männer, so überfordert mit einem Stückchen Stoff.“

Die Comedy-Darbietung des Ehepaares scheint den Fans gefallen zu haben.

Wie sich Daniela Katzenberger und ihr Lucas die anfallenden Aufgaben im Haushalt tatsächlich aufteilen, kann nur vermutet werden.