Daniela Katzenberger kann Freude kaum zurückhalten – „Mal nicht die fette Tonne“

Daniela Katzenberger ist als Deutschlands Kult-Blondine nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. Mit ihrer offenen Art und ihrem unverwechselbaren Humor hat sie sich schnell in die Herzen vieler Fans gespielt. Wer dabei denkt, die „Katze“ könne nicht mal ernst, hat sich gewaltig getäuscht. Vor allem in letzter Zeit zeigt sich der TV-Star von einer besonders ehrgeizigen Seite.

Denn die Ehefrau von Lucas Cordalis hat sich zu einer echten Sportmaus entwickelt, trainiert fleißig und zeigt die beeindruckenden Ergebnisse auf Instagram. Trotz neuem Look kommt sie von fiesen Kommentaren im Netz allerdings nicht los. Doch damit ist nun Schluss!

Jetzt holt Daniela Katzenberger zum Gegenschlag aus und darf sich sogar über positive Nachrichten freuen.

Daniela Katzenberger sportelt trotz Hass fleißig weiter

Ob als Buchautorin, Gastronomin oder Social-Media-Ikone – Daniela Katzenberger zeigt immer wieder, dass sie sich stetig neu erfinden und erfolgreich behaupten kann. So ging sie die vergangenen Monate vor allem das Thema Sport strikt an. In einem Jahr purzelten mit dem strengen Ernährungs- und Trainingsplan stolze zehn Kilo.

Den Fortschritt möchte sie auch ihren Fans nicht vorenthalten. So nimmt die 37-Jährige ihre 2,2 Millionen Follower auf Instagram regelmäßig bei ihren Sporteinheiten mit. Neben Anerkennung muss der TV-Star gleichwohl immer wieder gehässige Kommentare zum Aussehen einstecken. Das Leben einer Frau ist eben nicht einfach. Zu dick, zu dünn, wie man es macht, macht man es falsch. Die Meinungen anderer lässt die Wahl-Mallorquinerin nicht auf sich sitzen.

Daniela Katzenberger: Großer Traum geht in Erfüllung

Daniela Katzenberger präsentiert seit ihrem Abnehm-Erfolg regelmäßig ihren neuen Traumkörper auf Social Media. Von einem Print-Magazin wurde sie jetzt sogar auf dem Cover abgebildet und für ihre Mühe gelobt – und das sichtlich zur Freude ihrerseits. „Von so einem Cover habe ich immer geträumt. Ernsthaft!“, schwärmt die „Katze.“ In dem abgebildeten Artikel wird das gewandelte Aussehen Katzenbergers sichtlich positiv dargestellt.

„Mal nicht die fette Tonne, fette Sau oder Daniela Fettberger zu sein oder die ganzen anderen Bodyshaming-Schlagzeilen. Sowas geht einem nie am Arsch vorbei, es ist immer verletzend!“, berichtet die Wahl-Mallorquinerin weiter von ihren bisher unschönen Erfahrungen.

Auch wenn sich Daniela Katzenberger nach all den Jahren im TV sicherlich ein dickes Fell zugelegt hat, gehen die Kommentare von Außen dennoch nicht spurlos an ihr vorbei. Umso schöner, dass die Kult-Blondine erfreuliche Nachrichten lesen konnte.