Daniela Katzenberger teilt freizügigen Schnappschuss – „Sensationell“

Daniela Katzenberger ist ein wahres Multitalent. Ihre Fernsehkarriere begann als Darstellerin der VOX-Formate „Auf und davon“ und „Goodbye Deutschland“, mittlerweile macht die Kult-Blondine auch als Autorin, Sängerin, Influencerin und Mama der kleinen Sophia eine gute Figur.

Dem Instagram-Profil des Fernsehstars folgen stolze 2,2 Millionen Menschen. Auf ihrem Account teilt die 38-Jährige Einblicke in ihren Alltag und lustige Sketches. Doch das neueste Video, dass Daniela Katzenberger nun mit ihren Followern teilt, lässt wenig Raum für Fantasie.

Daniela Katzenberger zeigt ihre Transformation

Im vergangenen Jahr hat Daniela Katzenberger einige ihrer alten Gewohnheiten verändert. Die Entertainerin hat angefangen, mehr Sport zu machen und auf ihre Ernährung zu achten, um sich langfristig wieder voll und ganz in ihrem Körper wohl zu fühlen. Bei Instagram zeigt der Fernsehstar seinen Fans stolz jegliche Abnehmerfolge. Selbst als Bodybuilderin bei einem Fitness-Contest hat sich die 38-Jährige versucht.

Der neueste Instagram-Beitrag der Ehefrau von Lucas Cordalis erregt nun jedoch Aufmerksamkeit bei ihren Fans. Denn das Video zeigt das Hinterteil des Fernsehstars. Auf der linken Seite des Bildschirms ist Danielas aktuelle Figur zu sehen. In einem Bikini und mit dem Rücken zur Kamera posiert der Reality-TV-Star, ihr Körper wirkt durchtrainiert.

+++ Daniela Katzenberger kassiert Shitstorm – „Es ist unglaublich“ +++

Die rechte Seite des Videos zeigt Daniela Katzenberger vor ihrer Fitnessreise. Ebenfalls in einem Bikini sieht man die Influencerin von hinten. Der Fernsehstar wirkt fröhlich, jedoch nicht ganz so trainiert wie in dem anderen Video. Zwischen den beiden Aufnahmen liegen vier Jahre, die Kult-Blondine schreibt dazu: „Lasst euch eins gesagt sein: Bequemer gesessen hab ich vorher… Is de Bobbes groß und rund, sitzt man sich nicht wund.“ Dennoch scheint Daniela stolz auf ihren Abnehmerfolg zu sein und teilt das Ergebnis gerne mit ihren Fans.

Diese zeigen sich begeistert und schreiben:

„Sensationell!!! Absolut verdient mit dem ganzen Training und Ernährungsumstellung!“

„Harte Arbeit.. Da darfst du stolz drauf sein!“

„Hammer Ergebnis. Du kannst so stolz sein auf dich, was du da erreicht hast.“

„Sieht top aus. Durch viel Disziplin und Sport. Kannst stolz auf dich sein!!!“

„Beide Versionen von dir sind umwerfend. Lass dir dein Strahlen nicht nehmen, nur weil es andere blendet.“

Auf die Unterstützung ihrer Community kann sich der Fernsehstar stets verlassen.

Mit ihrer Lebensumstellung scheint sich Daniela Katzenberger pudelwohl zu fühlen. Auf ihrem Instagram-Profil lässt die Influencerin ihre Fans auch garantiert in Zukunft an ihrer Fitnessreise teilhaben.