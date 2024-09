Emma Watson trauert um Dame Maggie Smith: „Ich keine Ahnung von Maggies Legende“

Für Millionen Harry-Potter-Fans war sie Professor McGonnagal, für mindestens genauso viele die Violet Crawley in „Downtown Abbey“. Jeder verbindet wohl seine kleine Geschichte mit einer der größten Schauspielerinnen unserer Zeit. Mit Dame Maggie Smith. Am 27. September 2024 verstarb die Frau, die im Jahre 1990 für ihre Verdienste in der darstellenden Kunst zur Dame ernannt wurde.

Nur wenige jedoch hatten die Ehre, mit ihr zu spielen. Eine davon ist Emma Watson. Sie stand nicht nur Seite an Seite mit Maggie Smith in der Schlacht von Hogwarts, sie spielte in allen „Harry Potter“-Filmen zusammen mit der legendären englischen Actress. In der Nacht zu Samstag meldete sich die 34-Jährige erstmals öffentlich zum Tode ihrer einstigen Kollegin.

Emma Watson trauert um Dame Maggie Smith

Via Instagram schrieb Emma: „Als ich jünger war, hatte ich keine Ahnung von Maggies Legende – der Frau, mit der ich das Glück hatte, den Raum zu teilen. Erst als ich erwachsen wurde, habe ich zu schätzen gelernt, dass ich den Bildschirm mit einer wahren Definition von Größe teilte.“

++ Maggie Smith stirbt am 27. September: Für Harry-Potter-Fans ist der Tag verflucht ++

Watson weiter: „Sie war authentisch, ehrlich, lustig und selbstgefällig. Maggie, es gab viele männliche Professoren und bei Gott, du hast dich behauptet. Vielen Dank für all deine Freundlichkeit. Ich werde dich vermissen.“

Vermissen, das werden wir sie wohl alle. Seitdem bekannt wurde, dass Dame Maggie Smith im Alter von 89 Jahren im Kreise ihrer Verwandten verstorben war, fluten Beileidsbekundungen und Erinnerungen das Netz. „Harry Potter“-Kollege Rupert Grint (spielte die Rolle des Ron Weasley) änderte sein Profilbild zu Ehren seiner Kollegin, „Downtown Abbey“-Kollege Hugh Bonneville schrieb: „Jeder, der jemals eine Szene mit Maggie geteilt hat, wird ihr scharfes Auge, ihren scharfen Verstand und ihr beeindruckendes Talent bestätigen. Sie war eine wahre Legende ihrer Generation und wird zum Glück in so vielen großartigen Darstellungen auf der Leinwand weiterleben.“