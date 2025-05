Sorge um „Harry Potter“-Star: „Nicht mehr lange zu leben“

Miriam Margolyes, bekannt als Professorin Sprout in „Harry Potter“, hat in einem Interview mit der „Times“ offen über ihre gesundheitlichen Probleme und ihre begrenzte Lebenszeit gesprochen. Die 84-Jährige glaubt, dass sie nicht mehr lange leben wird.

Ihre Erkrankung schränkt sie stark ein. Die Schauspielerin sagte: „Wenn man weiß, dass man nicht mehr lange zu leben hat – und ich werde wahrscheinlich in den nächsten fünf oder sechs Jahren sterben, wenn nicht früher –, möchte ich die Schauspielerei nur ungern aufgeben.“ Dennoch kann sie körperlich viele Rollen nicht mehr spielen.

„Harry Potter“-Star spricht offen über ihren Abschied

Bereits im letzten Jahr erklärte sie öffentlich, dass sie an einer Spinalkanalstenose leide. Diese Erkrankung verengt die Nervenbahnen in der Wirbelsäule. Dadurch verspürt sie Schmerzen und hat Schwäche in Armen und Beinen. Inzwischen ist sie als behindert anerkannt. Margolyes bewegt sich mit Gehstöcken, einem Rollator oder einem Elektromobil fort. Letzteres nutzt sie besonders gerne.

Trotz ihrer Sorgen denkt sie nicht nur traurig über den Tod nach. In einem früheren Interview mit der „Vogue“ erzählte sie: „Ich denke viel an den Tod, jeden Tag, ganz sicher.“ Früher hatte sie Angst vor dem Tod, heute geht sie damit entspannter um. Sie blickt realistisch auf ihr Alter und bleibt neugierig auf das Leben.

„Ich ducke mich immer noch und tauche ein“, sagt sie. „Ich bin immer noch offen für neue Erfahrungen. Mir ist nur sehr bewusst, dass es kein Licht am Ende des Tunnels gibt.“ Für die Fans von „Harry Potter“ dürfte es schwer zu hören sein, dass eine der beliebten Figuren aus der Filmreihe leidet.

