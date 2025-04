„Bares für Rares“: Tränen-Drama um Erbstück – „Ich bin völlig aufgeregt!“

Sabine aus Hürth wollte eigentlich nur entrümpeln. Doch dann fällt ihr ein altes Bild in die Hände – ein Erbstück der Tante. Ihr Plan? Ab in die Tonne! Doch bei „Bares für Rares“ erlebt sie eine Wahnsinns-Überraschung.

Modeberaterin Sabine bringt das Bild ins Pulheimer Walzwerk. Niemand in der Familie wollte es haben. Also ab zum Verkauf! Was es wert ist? Keine Ahnung. Horst Lichter (63) ist neugierig: „Ich bin über jeden Euro glücklich, weil alles wird gespendet“, verrät Sabine.

„Bares für Rares“: Verkäuferin kann es nicht fassen

Experte Colmar Schulte-Goltz (51) nimmt das Bild unter die Lupe. Künstler? Der Niederländer Adrianus Johannes Groenewegen. Motiv? Zwei Kühe und eine junge Dame, die mit einem Strumpf kämpft. Doch die Rückseite des Bildes enthüllt den wahren Schatz – Originalität! Groenewegen war ein angesehener Maler. Der Wert?

„Meine Wertschätzung beläuft sich auf 750 bis 900 Euro“, schätzt der Experte. Sabine ist fassungslos, die Hände vor dem Gesicht. „Ich wollte es auf den Müll schmeißen“, stammelt sie, während Freudentränen fließen. „Ich bin völlig aufgeregt!“ Um Sabine vor der Ohnmacht zu bewahren, überreicht Lichter schnell die Händlerkarte. Doch bei den Händlern ist die Begeisterung gedämpfter.

Trotz des vergoldeten Rahmens aus 1900 bieten sie nicht mehr als 400 Euro. Lisa Nüdling aus Fulda schlägt zu. Sabine ist trotzdem happy! „400 Euro sind super! Ich hätte das Bild wahrscheinlich fast auf den Müll geschmissen“, lacht sie zum Abschied.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! In der ZDF-Mediathek lassen sich alle Folgen problemlos nachschauen.