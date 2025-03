„Couple-Challenge“: Kandidat spricht Klartext – „Einmal richtig schwul sein“

In der neuen Staffel von „Couple Challenge“ brennt schon während der ersten Folge die Luft. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass neben Reality-Paar Paulina Ljubas und Tommy Pedroni auch seine Ex-Freundin Sandra Sicora Teilnehmerin der aktuellen „Couple Challenge“-Staffel ist.

Und auch die anderen Kandidaten sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie ein Blatt vor den Mund nehmen: Sandra Sicora tritt gemeinsam mit Tobias Wegener an und Gigi Birofio mit seinem Onkel Luciano. Menderes Bağci bildet ein Team mit Rainer Gottwald und das Frauen-Duo Dilara Kruse und Roaya Soraya geht ebenfalls an den Start. Iris Klein und Stefan Braun sowie Julian F.M. Stoeckel und sein Partner Marcell Damaschke machen den diesjährigen Cast komplett. Bei einer Szene fällt nun allen Zuschauern die Kinnlade runter!

„Couple Challenge“: Umstyling für Gigi

Der Grund: Gigi Birofio unterzieht sich einem Umstyling von niemand Geringerem als Julian F. M. Stoeckel. Dass dieser absolut gar nichts von Zurückhaltung hält, wird anhand von Gigis Outfit schnell ersichtlich. Doch was sagt der Reality-Star eigentlich selber zu seiner Typveränderung? „Einmal richtig schwul sein!“ Und auch Julian F.M. Stoeckel ist mehr als begeistert von seinem Werk und vor allem von Gigis Reaktion samt Pailletten, Glitzer und einem glamourösen Kopftuch.

„Ich finde es so sensationell, dass er den Spaß mitmacht. Viele haben keinen Humor. Die gehen zum Lachen in den Keller! Während Julian F.M. Stoeckel die Zuschauer auf das bevorstehende Meisterwerk vorbereitet, hört man Gigi aus dem Hintergrund: „Boah, ich fühl’s voll. Krass, ich fühl’s übel!“ Der Vorhang öffnet sich und der Stoeckel sagt: „Ich darf präsentieren: Gigi Gaylo Stoeckelo Birofio!“ Nach dem gelungenen Auftritt sagt Julian: „Ich mochte Gigi eigentlich immer, aber mit dieser Couple Challenge […] hat er sich richtig in mein Herz gebracht!“

Couple Challenge: Friede, Freude, Eierkuchen

Egal ob „Friede, Freude, Eierkuchen“ oder „Die Ruhe vor dem Sturm“ – auf dem RTL Zwei-Instagram-Account wurde bereits ein Ausschnitt veröffentlicht, der die Fans hellauf begeistert:

„Das war der beste Moment der ganzen Staffel – kein Krawall, keine Belanglosigkeiten inhaltsleerer Mitkandidaten, sondern nur Spaß, Unterhaltung und Glamour!“

„Ob Gigi die Klamotten auch wieder zurückgegeben hat? Toll, dass die beiden jeden Spaß mitmachen!“

„Herrlich!“

„Und für mich war es sowas von keine Überraschung, dass es Gigi gefallen hat. Toller Moment!“

„Es war so geil. Das war unser bester Tag!“

„Endlich mal ‚Entertainment‘! Die Kandidaten haben sich etwas Lustiges überlegt und es bringt Spaß und Freude beim Zuschauen! Ich habe so gelacht!“

„CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt” läuft ab dem 12. März immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL Zwei und bereits eine Woche vorab auf RTL+.